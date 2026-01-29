Svona mun Suðurlandsbraut líta út Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 29. janúar 2026 14:50 Svona mun Suðurlandsbraut líta út eftir breytingar. Tillaga að deiliskipulagi Borgarlínu um Suðurlandsbraut er nú komin í auglýsingu. Skipulagssvæðið nær utan um breytta götumynd Suðurlandsbrautar milli Skeiðarvogar og Lágmúla og hefur borgin birt myndir sem sýna hvernig gatan mun líta út eftir breytingarnar. Þetta má sjá í tilkynningu á vef borgarinnar. Þar eru birtar myndir og má sjá Suðurlandsbraut fyrir og eftir og er tekið fram að deiluskipulag sé ein lykilforsenda þess að framkvæmdir geti hafist. Þá skilgreini skipulagsáætlanir meðal annars hvernig umhverfið mótast, hvar stöðvar verða staðsettar og hvernig vegfarendur munu fara um svæðin. Nú þegar er búið að samþykkja níu deiliskipulagsáætlanir þar sem gert er ráð fyrir Borgarlínu. Þær ná yfir: Fossvogsbrú, Nauthólsvík, Háskólann í Reykjavík, Nauthólsveg, Nýja Landspítalann, Hlemm, efri hluta Laugavegar og tvo hluta Ártúnshöfða. Fyrsta lota Borgarlínu sem liggur á milli Ártúnshöfða og Hamraborgar um Fossvogsbrú nær yfir tólf kílómetra í Reykjavík. Þetta eru helstu breytingarnar á Suðurlandsbraut: Bætt verður við Borgarlínubrautum milli Skeiðarvogar og Lágmúla ásamt þremur stöðvum; við Glæsibæ, Laugardalshöll og Lágmúla. Hjóla- og göngustígum verður bætt við sunnan Borgarlínubrauta en núverandi stígar norðan megin haldast óbreyttir. Þannig verður aðgengi virkra ferðamáta við götuna bætt verulega. Akreinar fyrir almenna bílaumferð verða að mestu leyti einbreiðar, nema við stærri gatnamót þar sem geta verið viðbótarakreinar vegna beygjustrauma. Græn ásýnd gatna er aukin með skilgreindum svæðum fyrir gróður og regnvatnslausnir ofanjarðar. Aðkomu bíla og bílastæða við Suðurlandsbraut 4-32 verður breytt. Hefðbundnar stöðvar verða með tuttugu metra langa brautarpalla en stöðin við Laugardalshöll og væntanlega þjóðarhöll verður með lengri brautarpalli, um 40 metra löngum, til að gera ráð fyrir auknum afköstum fyrir stóra viðburði í Laugardalnum. Við allar stöðvar verður gert ráð fyrir að koma megi fyrir hjólastæðum. Breytingar á gatnamótum Á vef borgarinnar kemur fram að deiliskipulagsbreytingin feli í sér endurskipulagningu gatnamóta á Suðurlandsbraut með það að markmiði að bæta umferðaröryggi, auka greiðfærni Borgarlínu og bæta aðstæður fyrir gangandi og hjólandi. Það hefur í för með sér nokkra takmörkun á möguleikum að beygja til vinstri á gatnamótum. Það gildir þó ekki um stærstu gatnamótin þar sem áfram verða umferðarljós og allir beygjur heimilaðar. Þetta eru gatnamótin við Reykjaveg, Vegmúla, Grensásveg. Á nokkrum gatnamótum verða vinstri beygjur takmarkaðar. Við Álfheima verða áfram umferðarljós en ekki verður unnt að beygja til vinstri frá Suðurlandsbraut. Áfram verður hægt að beygja til vinstri frá Álfheimum. Annars staðar verður einungis unnt að fara út af Suðurlandsbraut eða inn á hana með hægri beygju. Göngu- og hjólastígar samsíða Suðurlandsbraut verða upphækkaðir yfir þvergöturnar til að auka öryggi og sýnileika. Gatnamótum Suðurlandsbrautar og Engjateigs verður lokað. Sérakreinar fyrir Borgarlínu Í gegnum allt skipulagssvæðið er gert ráð fyrir tveimur sérakreinum fyrir miðju fyrir Borgarlínu. Miðjusettar akreinar Borgarlínu eru ákjósanlegastar út frá umferðaröryggi og aðgengi. Lagt er upp með að aðgengi gangandi og hjólandi að Borgarlínustöðvunum frá þjónustu og vinnustöðum sunnan við Suðurlandsbraut sé sem allra best, styst og öruggast. Einnig er þannig dregið úr neikvæðum áhrifum í gatnamótum og við tengingar inn á lóðir þar sem ekki þarf víkja fyrir Borgarlínunni. Þegar horft er til fjölda einstaklinga frekar en fjölda ökutækja eykst flutningsgeta Suðurlandsbrautar með sérakreinum Borgarlínu umfram það sem hægt er að ná með núverandi fyrirkomulagi. Breytingar á bílastæðum Í tengslum við endurskipulagningu Suðurlandsbrautar er gert ráð fyrir breytingum á bílastæðum við Suðurlandsbraut 4–32. Þessar lóðir eru utan marka hins auglýsta deiliskipulags, en liggja að skipulagssvæðinu. Bílastæði á þessu svæði eru bæði innan lóðamarka og á borgarlandi. Til að rýma fyrir Borgarlínu og bæta aðstöðu fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur við Suðurlandsbraut er gert ráð fyrir að núverandi bílastæði á borgarlandi verði fjarlægð. Bílastæðagreining hefur verið gerð á þessu svæði en á lóðum og borgarlandi við Suðurlandsbraut 4–32 eru í dag um 1.600 bílastæði. Þar af eru um 550 stæði fyrir framan byggingarnar en 180 af þeim eru í borgarlandi. Til að tryggja áframhaldandi tvístefnuakstur á bílastæðasvæðum fyrir framan byggingar þarf að endurskoða útfærslu bílastæða og akreina. Endanleg útfærsla liggur ekki fyrir og verður leitast til að móta hana áfram í samráði við lóðarhafa. Uppbygging meðfram Borgarlínu Uppbyggingarreitirnir í borginni raðast meðfram þróunarás sem hefur verið skilgreindur í aðalskipulagi í lengri tíma. Eitt af meginmarkmiðum Aðalskipulags Reykjavíkur 2040 er að 80% nýrra íbúða til 2040 verði innan áhrifasvæðis Borgarlínu. Markmið svæðisskipulags höfuðborgarsvæðis 2015–2040 er að 2/3 af íbúum búi í nálægð við samgöngu-og þróunarása Borgarlínu. Á Suðurlandsbraut milli Kringlumýrarbrautar og Grensásvegar er gert ráð fyrir að mest aki 17 vagnar í hvora átt á klukkustund og milli Grensásvegar og Skeiðarvogs 21 vagn í hvora átt á klukkustund. Gerðar hafa verið athuganir á áhrifum breytinganna á val á ferðamáta og dreifingu umferðar með samgöngulíkani höfuðborgarsvæðisins. Miðað við þær fjölgar vegfarendum um Suðurlandsbraut töluvert. Farþegum sem ferðast með almenningssamgöngum um Suðurlandsbraut fjölgar um næstum 20 þúsund til ársins 2040 en á sama tíma er gert ráð fyrir að bílferðum um Suðurlandsbraut fækki um fimm til sjö þúsund. Hluti breytinganna felst í því að vegfarendur velja annan ferðamáta en í dag en hluti felst í því að bílaumferð færist til, mest yfir á Miklubraut, þar sem gert er ráð fyrir Miklubrautargöngum og yfir á Sæbraut. Reykjavík Skipulag Borgarlína Mest lesið Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga nágrannanum Innlent „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Erlent Sveitarstjóra ekki heimilt að banna hundahald Innlent Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Erlent „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Innlent Afi fór ekki yfir strikið með meintri rassskellingu Innlent Leigubílar verði á lituðum númeraplötum Innlent Óttast vaxtahækkanir vegna sleggjunnar sem stjórnvöld „fengu í trýnið“ Innlent Launin lækkuð um 97 prósent en ekki afnumin Innlent Vísar ásökunum um óeðlileg afskipti í kosningabaráttu á bug Innlent Fleiri fréttir Svona mun Suðurlandsbraut líta út Kannast ekki við tilraunir til að stofna nýtt Vélfag Ljósið flytur í Grafarvog Launin lækkuð um 97 prósent en ekki afnumin „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Pallborðið: Aðstoðarmenn, bæjarstjóri og viðskiptafræðingur Viðreisnarfélögum fjölgað um helming fyrir prófkjör Afi fór ekki yfir strikið með meintri rassskellingu Guðjón endurkjörinn og Simon líka Mannabreytingar samráðsfunda eins og tiltekt á jólakortalista Óttast vaxtahækkanir vegna sleggjunnar sem stjórnvöld „fengu í trýnið“ Verðbólgan eykst en loðnan gleður Bein útsending: Opinn fundur um áfallaþol Íslands Sakar mótframbjóðanda um trúnaðarbrest og kallar eftir prófkjöri Leigubílar verði á lituðum númeraplötum Alltaf til í slaginn en vonar að samningar haldi Vísar ásökunum um óeðlileg afskipti í kosningabaráttu á bug Sveitarstjóra ekki heimilt að banna hundahald Rannsaka innbrot á veitingastað og þjófnað í skartgripaverslun Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga nágrannanum Hátt í sjötíu ár síðan það snjóaði eins lítið Spyr hvort ekki sé tími á að Palestínumenn snúi aftur í friðinn heima Hvort myndu þau hringja fyrst til baka í Pétur eða Hildi? 28 prósent Selfyssingar: „Eitthvað í mjólkinni eða smjörinu“ Erlendir aðilar reyni að hafa vit fyrir Íslendingum Óttast að útlendingafrumvarpið þjóni ekki tilgangi sínum Sigurvíma, hópuppsögn og auðar brekkur Boðuð í þingsal á versta tíma: „Brynjar, þú ert nú meiri gaurinn!“ Elísabet tekur tímabundið við embætti landlæknis Ákærður fyrir að taka son sinn hálstaki Sjá meira