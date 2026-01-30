Jói Fel málar með puttunum Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 30. janúar 2026 21:05 Jói Fel listamaður, bakari og matreiðslumaður, sem heitir fullu nafni Jóhannes Felixson og er með málverkasýningu þessa dagana á veggjum Sundhallar Selfoss. Magnús Hlynur Hreiðarsson Málverk eftir Jói Fel eins og hann er alltaf kallaður hafa vakið mikla athygli á veggjum Sundhallar Selfoss því þar eru til sýnis fjölmörg verk hans, til dæmis af þríeykinu í Covid og nokkrum heimsfrægum knattspyrnustjörnum. Margar af myndunum málar hann eingöngu með puttunum. Sundhöll Selfoss er að verða vinsæll sýningarstaða fyrir listamenn að sýna verk sín en nú er það Jói Fel, sem er með nokkur verka sinna á veggjunum á ganginum þar sem gengið er í búningsklefana. Fjölmargir hafa mætt til að skoða sýninguna, sem opnaði 19. janúar og stendur til 19. febrúar. „Svo er þetta eingöngu málað með puttunum, það kemur enginn pensill eða penni eða neitt nálægt þessu. Þannig að ég klessi litnum á og svo nudda ég með puttanum og dreg úr,” segir Jói þegar hann sýndi puttamyndirnar sínar. Svo eru hefðbundnar myndir á sýningunni, sem hann málar með pensli eða penslum eins og af þríeykinu, þeim Ölmu, Víði og Þórólfi. Svo er Jói líka búinn að mála þessar knattspyrnuhetjur. Þekktar knattspyrnuhetjur, sem Jói hefur málað.Magnús Hlynur Hreiðarsson „Og það er svolítið gaman að vera hérna í Sundhöllinni á Selfossi en ég segi World Class af því að ég mæti hérna á hverjum degi í World Class og það er svo gaman að hafa svona mikið af fólki, sem er að labba hérna ganginn, þannig að þetta er ekkert venjuleg málverkasýning, hérna koma þúsund manns á dag og skoða myndirnar mínar,” segir Jói kampakátur. Þannig að þú ert ekki bara að elda og baka, þú málar líka? „Já, já þetta er áhugamálið og ég geri þetta svona á kvöldin og helgar þegar ég er í smá fríi”. Sýningin er opin á opnunartíma Sundhallar Selfoss og hefur notið mikilla vinsælda til þessa.Magnús Hlynur Hreiðarsson Og Jói er að sjálfsögðu stoltur af myndunum sínum. „Jú, ég er mjög stoltur af þessu og ég vona bara að hinir, sem koma á sýninguna séu stoltir og ánægðir með þetta,” segir Jói. Og að lokum hnyklaði Jói aðeins vöðvana fyrir okkur enda engin skortur á þeim á líkama hans. „Ég verð sextugur á næsta ári, ég er búinn að segja það, ég ætla að vera flottasti sextugasti karlmaðurinn á Íslandi, það er bara svoleiðis,” sagði Jói hlæjandi. Jói, sem segist ætla að verða flottasti sextugasti karlmaðurinn á næsta ári þegar hann fagnar 60 ára afmæli sínu.Magnús Hlynur Hreiðarsson Árborg Menning Mest lesið Segir um að ræða alvarlega aðför að sjálfstæði forseta Íslands Innlent Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Erlent Ákæru fyrir manndráp vísað frá Erlent Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Innlent Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Erlent Ríkisstjórnin rugli og olíufélögin ekki sökudólgurinn Innlent Forsætisráðherra muni alltaf hafa samráð við forseta Innlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Innlent Fleiri fréttir Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Skjálfti fannst í Hveragerði Jói Fel málar með puttunum „Voðalega eru Íslendingarnir peppaðir“ Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Handboltaveisla í beinni, málsvörn olíufélaga og fögnuður leigubílstjóra Forsætisráðherra muni alltaf hafa samráð við forseta Rannsókn vegna Deildu.net hætt tíu árum frá kæru Ríkisstjórnin rugli og olíufélögin ekki sökudólgurinn Betri að innleiða tilskipanir en verri að innleiða reglugerðir Segir um að ræða alvarlega aðför að sjálfstæði forseta Íslands Hitni undir olíufélögum sem þurfi að passa sig Stórleikurinn riðlar dagskrá margra Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Kristrún ræðir verðbólguna og allt á suðupunkti fyrir leikinn í kvöld Aldrei verið gefnar út fleiri rauðar viðvaranir Finnist hvergi eins sterk skilyrði til umhverfisverndar í lagareldi Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Streymi: Málþing um stöðu fatlaðra barna í íþróttum Lögregla eltist við afbrotamenn Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ „Mér þykir leiðinlegt að þetta gangi ekki betur“ Sjá meira