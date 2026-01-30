Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Lovísa Arnardóttir skrifar 30. janúar 2026 11:00 Erla Gerður Sveinsdóttir heimilislæknir er meðal þeirra sem halda erindi á viðburðinum. Vísir/Arnar Funda- og viðburðaröðin Heilsan okkar fer fram í Veröld- húsi Vigdísar í dag frá klukkan 11.30 til 13. Að þessu sinni er fókus á meðferð offitu hjá fullorðnum. Heilsan okkar er fundarröð og fer fundurinn alltaf fram síðasta föstudag hvers mánaðar. Fundaröðin er samkvæmt heimasíðu háskólans hugsuð sem samtal almennings, fagfólks og fræðafólks um heilsutengd málefni. Markmið fundarins er að veita yfirsýn yfir stöðu vísindalegrar þekkingar tengdri meðferð offitu hjá fullorðnum á Íslandi. Hægt er að horfa á fundinn í streymi að neðan og finna dagskrá fundarins. Dagskrá Erla Gerður Sveinsdóttir, heimilislæknir og lýðheilsufræðingur – Meðferð offitu í heilsugæslu Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir, yfirlæknir á Reykjalundi – Sérhæfð meðferð við offitu Bjarni Geir Viðarsson, sérfræðilæknir í skurðlækningum efra kviðarhols - Efnaskiptaaðgerðir á Íslandi Sólveig Óskarsdóttir, lyfjafræðingur hjá Lyfju - Þyngdarstjórnunarlyf - ávinningur, áhætta & ábyrg notkun Dögg Guðmundsdóttir, klínískur næringarfræðingur – Að byggja upp heilbrigt samband við mat í offitumeðferð Guðlaug Ingvadóttir talsmaður einstaklinga sem lifa með offitu. Situr í stjórn SFO og er fulltrúi í sjúklingaráði ECPO - Þegar líffræði, umhverfi og kerfi mætast: líf með offitu Pallborðsumræður í lokin Heilbrigðismál Þyngdarstjórnunarlyf Mest lesið Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Erlent Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Erlent Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Erlent „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ Innlent Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Lögregla eltist við afbrotamenn Innlent Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Innlent Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Innlent Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Erlent Fleiri fréttir Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Streymi: Málþing um stöðu fatlaðra barna í íþróttum Lögregla eltist við afbrotamenn Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ „Mér þykir leiðinlegt að þetta gangi ekki betur“ Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Auglýsa forskráningu í skóla í Grindavík Segir ekkert náttúrulögmál að bílasalar þurfi að velta hækkunum út í verðlagið Þrjár hlutu heiðursverðlaun Fimm handteknir grunaðir um skipulagðan þjófnað Ráðherra situr fyrir svörum, gleðitíðindi og konan sem hafði aldrei heyrt um handbolta Seinka sýningum fyrir leikinn Óbirt svör og starfslokin tekin fyrir Tæplega þrjátíu prósent Tesla Y þurftu í endurskoðun Mikil andstaða við nýtt 160 herbergja hótel á Laugarvatni Á fjórða hundrað vilja á lista Sjálfstæðisflokks í Reykjavík Hótaði málþófi vegna veiða sem tengdasonurinn stundar Svona mun Suðurlandsbraut líta út Kannast ekki við tilraunir til að stofna nýtt Vélfag Ljósið flytur í Grafarvog Launin lækkuð um 97 prósent en ekki afnumin „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Pallborðið: Aðstoðarmenn, bæjarstjóri og viðskiptafræðingur Sjá meira