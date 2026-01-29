Innlent

Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga ná­grannanum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Ammar Jabbar er sautján ára nemandi í FS.
Sautján ára drengur meiddist á fótum eftir að hafa reynt að koma nágranna sínum til aðstoðar í eldsvoða í Reykjanesbæ. Hann reyndi að brjóta niður hurð nágrannans sem var föst inni í íbúðinni sinni.

Ammar Jabbar, sautján ára nemandi í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, var að reyna sofna á sunnudagskvöld þegar hann fann sterka lykt af reyk. Í samtali við fréttastofu lýsir Ammar því hvernig hann og fjölskylda hans hafi leitað að upptökum reyksins. Að lokum fór hann út í garð fjölbýlishússins og sá að eldur hafði kviknað í íbúð nágranna hans.

„Ég hljóp aftur inn og náði í slökkvitæki. Ég hljóp síðan aftur út að íbúðinni hennar og reyndi að slökkva eldinn. Svo heyrði ég að hún var enn þá inni og öskraði á hjálp,“ segir Ammar en hann var hvorki í bol né skóm.

Efnið í slökkvitækinu hafi hins vegar klárast fljótt og enn logaði mikill eldur.

Fjölbýlishúsið stendur við Vatnsholt í Reykjanesbæ. Á annan tug íbúa eru í húsinu, þar á meðal konan. Allir komust út úr húsinu, nema hún sem var föst inni. Talið er að eldurinn hafi kviknað í stofu konunnar.

„Ég fór inn á gang og reyndi að opna hurðina en hún var læst. Ég og pabbi minn reyndum að brjóta niður hurðina. Það var mikill reykur.“

Ammari og föður hans tókst að brjóta niður hurðina en mikill eldur var inni í íbúðinni. Faðir Ammars bannaði honum að fara inn svo hann myndi ekki meiða sig meira. Að endingu kom lögreglan á vettvang og skipaði þeim að yfirgefa húsið.

Mikið tjón varð á íbúðinni.Vísir/Bjarni Einarsson

„Ég var einn eftir inni, það voru allir farnir út en lögreglan sagði mér að fara líka út.“

Iljarnar brenndar en hugsar bara um nágrannann

Ammar segir að hann hafi brennt sig og meitt sig á iljunum og fótunum þegar hann var að brjóta niður hurðina. Hann fór á sjúkrahús á sunnudagskvöld en vegna meiðslanna getur hann enn ekki gengið langar vegalengdir.

„Þegar ég var að slökkva eldinn brunnu fæturnir mínir því það var mjög heitt þarna. Ég sparkaði í hurðina en var ekki í bol eða í skóm svo ég meiddi mig á fæti,“ segir Ammar.

Þrátt fyrir að lögreglan hafi skipað honum að fara út vildi Ammar bara tryggja öryggi nágranna síns. Í samtalinu talaði Ammar mikið um konuna og hefur hann enn áhyggjur af líðan hennar.

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi er konan enn þungt haldin og er henni haldið sofandi. 

„Mér líður svo illa því ég var að reyna að ná henni út. Ef eitthvað slæmt gerist við hana verð ég svo leiður, ég get ekki ímyndað mér þetta, þetta er svo slæmt,“ segir Ammar og bætir við að hann vilji bara vita hver líðan konunnar er.

Dvelja á hóteli

Ammar og fjölskylda hans dvelja nú á hóteli þar sem enn er mikill reykur á heimili þeirra. Hann segist hafa fengið frí í skólanum og í vinnunni, en hann starfar bæði hjá Bónus og Pizzunni í Reykjanesbæ.

Hann dvelur heima þar sem hann getur ekki staðið lengi vegna meiðslanna á fótunum hans. Ekki liggur fyrir hversu lengi fjölskyldan þarf að dvelja á hótelinu, að minnsta kosti eina nótt í viðbót.

„Það er svo mikil reyklykt inni. Það er verið að þrífa núna.“

Reykjanesbær

