Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí

Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Í myndveri bresks morgunsjónvarpsþáttar sat huggulegt par sem hugðist fræða áhorfendur um drykk sem þau drukku sér til heilsubótar á hverjum morgni. Hvorki var þó um að ræða spínat-smoothie né grænt te, heldur þvag.
Þau sögðu siðinn aldagamlan og allra meina bót.
Þvínæst skelltu þau í sig skoti af morgundjúsnum, heimabrugguðum keytukokteil, af sömu áfergju og Gwyneth Paltrow engiferskoti.
Janúar er mánuður heilsubóta.
Ólíklegt er að svo kölluð „þvag meðferð“, sem ég lýsti í upphafi og kynnt var svo eftirminnilega í bresku morgunsjónvarpi fyrir nokkrum árum, komist á lista yfir vinsæl heilsuráð árið 2026.
Svo kann þó að vera að gagnsemi þeirra breytinga sem við gerum nú á lífsstílnum sé engu meiri en hlanddrykkju.
Árið 1702 fluttist George Cheney, skoskur læknir, til Lundúna. Nokkrum árum síðar skrifaði hann metsölubók um heilsufar, The English Malady. Bókinni má lýsa sem lífsstílsbloggi átjándu aldar.
„Þegar ég flutti til London breyttist lífsstíll minn,“ skrifaði Cheney. „Heilsu minni stórhrakaði á örfáum árum ... Ég fitnaði mikið, ég var alltaf móður, orkulítill og hálfdofinn.“
Cheney var 200 kg að þyngd, þunglyndur og þakinn sárum þegar hann ákvað að snúa við blaðinu. Hann tók mataræði sitt í gegn og nærðist á engu öðru en mjólk og grænmeti.
Hann deildi reynslu sinni með samtímamönnum sínum og kvað kúrinn allra meina bót; hann læknaði gigt, krabbamein og andlega kvilla.
Einfaldar lífsstílsreglur, sem eiga að leiða til fullkominnar heilsu á sál og líkama, hafa fylgt okkur lengi.
En sama hversu margir kúrar koma og fara – Atkins, South Beach, dítox – virðumst við alltaf telja þann nýjasta sögulok. Sama hversu mörg hjálpartæki við kaupum og hendum – það var bumbubaninn, ThighMaster, sílíkonarmböndin – teljum við það nýjasta alltaf hinn heilaga kaleik.
Miðaldra millistéttarfólk, sem fór í fyrra fastandi í hjólabúðina og fjárfesti í spandex og keppnisreiðhjóli sem kostaði jafnmikið og sæmilegur bíll, raðar nú í sig próteini og kaupir lyftingahanska og lóð í bílskúrinn.
Í gær voru kolvetni óvinurinn, í dag eru það ofurunnin matvæli. Hvað það verður á morgun er erfitt að segja til um að öðru leyti en því að tilmælin munu að öllum líkindum hvíla á jafn ótraustum grunni og þau sem komu á undan.
Samtíminn verður sí uppteknari af hreysti. Í stað þess að fara í partí förum við snemma að sofa til að mæta í ræktina á morgun. Í stað þess að fara í bíó verjum við kvöldinu í að elda máltíð úr svo óunnu hráefni, að ferlið tekur lengri tíma en að horfa á heila Martin Scorsese mynd.
Ekkert þjónar tilgangi nema það leiði til mælanlegs árangurs; lægri blóðþrýstings, kólesteróls og kílóafjölda; meiri vöðvamassa, lungnaþols, betri einbeitingar og stöðuhækkunar.
En í viðleitni okkar til að gera gagn yfirsést okkur gagnið í gagnsleysinu.
Við fyrstu sýn virðist það hið mesta fánýti að slúðra og slæpast með vinum yfir kaffibolla.
Í nýrri bók, „Why Brains Need Friends“, sýnir bandaríski taugavísindamaðurinn Ben Rein hins vegar fram á mikilvægi þess að verja tíma í slíkum félagsskap.
Þótt það sé oft talin gagnslaus iðja að hitta vini, töf frá mikilvægari störfum á borð við vinnu og heimsókn í ræktina, minnkar hittingurinn líkurnar á hjartasjúkdómum, sykursýki, þunglyndi, kvíða og elliglöpum. Hann dregur að auki úr stressi, eykur sársaukaþol og minnkar líkurnar á ótímabæru andláti um helming.
Önnur iðja letingjans fær uppreist æru í bókinni „Music as Medicine”, sem valin var bók ársins 2025 af dagblaðinu Financial Times. Í henni fjallar taugavísinda- og tónlistarmaðurinn Daniel Levitin um heilsufarsleg áhrif tónlistar og mögulegan lækningamátt hennar.
Meira að segja gagnslausasti amlóðinn af þeim öllum, listmálarinn, gerir gagn þegar betur er að gáð. Í bókinni „Art Cure“, sem kom út fyrr í mánuðinum, útlistar breski líffræðingurinn Daisy Fancourt þá heilsubót sem hlýst af því að virða fyrir sér listaverk.
„No pain, no gain“ – enginn sársauki, enginn ávinningur – eru einkunnarorð sjálfsbetrunarhreyfingarinnar sem tröllríður samtímanum.
En það krefst ekki endilega sjálfshýðingar að öðlast endurlausn.
Næst þegar þú afþakkar boð í partí því þú hyggst verja kvöldinu í að búa til hráborgara úr linsubaunum og brokkolí í matinn ættir þú að hugsa þig tvisvar um.