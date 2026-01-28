„Ég er óléttur“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. janúar 2026 11:39 Jóhann og Askur eiga von á barni saman. Kærustuparið Jóhann Kristian Jóhannsson og Askur Árnason Nielsen eiga von á sínu fyrsta barni saman. Parið sló í gegn í annarri þáttaröð af Viltu finna milljón á Sýn. Jóhann Kristian greinir frá fregnunum með myndaröð á Instagram. Á aðalmynd færslunnar má sjá sónarmyndina og litla samfellu sem á stendur: „Tveir pabbar. Tvöfalt fleiri pabbabrandarar.“ „Ég er óléttur!? hlakka svo til að hitta þig, hver sem þú verður - á nýja heimilinu þínu eru tveir kjánar sem geta ekki beðið eftir að verða pabbar, nokkrar kisur og heilmikið af ást ❤ svona þegar þú klárar að bakast 🧡“ skrifar Jóhann við færsluna. Parið tók þátt í fyrra í annarri þáttaröð af Viltu finna milljón? sem var sýnd á Stöð 2, sem var og hét og er enn aðgengileg á veitu Sýnar. Parið náði þar að lækka föst útgjöld sín um 34 þúsund krónur á mánuði og lögðu fyrir tæplega fimm hundruð þúsund krónur á einum mánuði. Markmið þeirra var að safna sér um þremur milljónum og freista þess að fjárfesta í eign með aðstoð hlutdeildarláns. Tókst þeim það að seríunni lokinni síðasta sumar. Horfa má á brot úr seríunni hér að neðan: Barnalán Tímamót Mest lesið Er Ormstunga djarfasta sýning ársins? Gagnrýni „Ég er óléttur“ Lífið „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Lífið Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Tíska og hönnun Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Bíó og sjónvarp Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Menning Skilnaður „ógeðslega erfitt fyrirbæri“ en til eru verkfæri sem hjálpa Lífið samstarf Bullandi stemning hjá Blikum Lífið Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Lífið Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Lífið Fleiri fréttir „Ég er óléttur“ „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Bullandi stemning hjá Blikum Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Palli og Edgar fagna sambandsafmæli Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Kepptu í því að kveikja eld og klifra upp klifurturn Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Á móti vasapeningum og gæfi barni aldrei debetkort Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Í öndunarvél eftir blóðeitrun Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Draugur Lilju svífur yfir vötnum Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Fréttatían: Pólitíkin, flug og söngleikir Sveppi þvoði hnausþykkt hár Eiðs Smára Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Stjörnulífið: Fáklædd í fimbulkulda Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum „Er eðlilegt að kynlíf taki af mér stjórn og að ég sé upptekinn af kynlífi flesta daga?“ Gisti þar sem Verdi andaðist fyrir hreina tilviljun Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vettvangur harmleiks Gæti vaknað einn daginn og ætlað á þing Kannast ekki við að vera genginn til liðs við Samfylkinguna Sjá meira