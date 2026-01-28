Nær altjón í iðnaðarhúsnæði eftir bruna á Húsavík Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 28. janúar 2026 09:14 Töluverður eldur kom upp í húsinu sem er við Haukavík á Húsavík. aðsend Mikið tjón varð á iðnaðarhúsnæði við Haukamýri á Húsavík þegar eldur kom upp í húsinu í morgun. Um er að ræða nokkurra fermetra iðnaðarhúsnæði en mestur eldur logaði í og við kaffistofu húsnæðisins. Slökkvistarfi er að mestu lokið en húsið verður áfram vaktað í dag og slökkt í þeim glæðum sem enn kunna að loga. Þetta staðfestir Henning Þór Aðalmundsson, slökkviliðsstjóri á Húsavík, í samtali við fréttastofu. „Það var töluverður eldur hérna syðst í húsinu, kaffistofumegin,“ segir Henning. Eldurinn olli töluvert miklu tjóni.aðsend Hann áætlar að iðnaðarhúsnæðið sé um 300 fermetrar og er mikið skemmt eftir brunann. „Við erum búin að slökkva og erum að búa okkur undir að vakta þetta áfram í dag. Það eru smá glæður hér og þar sem við þurfum að drepa í reglulega,“ segir Henning. „Ég held að þetta sé alveg nánast altjón. En það var bara útaf hita og reyk inni í sal, mesti bruninn var inni á kaffistofunni og þar.“ Ekki hafi aðrar byggingar verið í hættu. „Það slapp alveg til. Þetta stendur eitt og sér hérna og vindáttin var hagstæð og gott veður. Þannig aðstæður voru svo sem góðar til starfa,“ segir Henning. Veistu meira um málið? Áttu myndir frá brunanum eða störfum slökkviliðs? Við tökum við ábendingum hér. Frá aðgerðum slökkviliðsins á vettvangi brunans.aðsend Eldurinn kom upp í iðnaðarhúsnæði á Húsavík.aðsend Norðurþing Slökkvilið Mest lesið Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Innlent Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Erlent Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Erlent Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Erlent Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Innlent Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Innlent Mannfallið að nálgast tvær milljónir Erlent Tónninn breytist með yfirmannaskiptum hjá ICE Erlent Höfðu afskipti af „trylltum“ manni og ofurölvi útlendingi Innlent Rúmlega tvöhundruð skjálftar við Lambafell í Þrengslum Innlent Fleiri fréttir Nær altjón í iðnaðarhúsnæði eftir bruna á Húsavík Guðrún svarar fyrir gömul ummæli um aðildarviðræður að ESB Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Rúmlega tvöhundruð skjálftar við Lambafell í Þrengslum Höfðu afskipti af „trylltum“ manni og ofurölvi útlendingi Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Þrír eldar á sama tíma á höfuðborgarsvæðinu Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Púðurtunnan Vestanhafs, þandar taugar og hörð lending Engar kveðjur fengið frá Kristrúnu Borgarfulltrúi fer ekki aftur fram og hættir í Pírötum Ekki hægt að fullyrða að andlát hafi tengst Covid-19 bólusetningu „Einfaldlega ósammála“ gagnrýni ráðuneytisins Kynna einn frambjóðanda á dag næstu daga Ekki skrýtið að eitthvað bresti vegna álags á framlínustarfsmenn Tveir grunaðir um að rækta hundruð kannabisplantna Verkalýðshreyfingin úti á túni með sitt tal? Mál rússnesku fjölskyldunnar: Króatía sé talið öruggt land Enga ákvörðun tekið um Þórdísi Kolbrúnu Heiða tekur annað sætið í Reykjavík Meiri hveralykt af vatninu vegna viðhalds og viðgerðar Sjóðir að tæmast og uppsagnir í kortunum Heiða hefur ekki heldur svarað uppstillingarnefnd Helga Kristín gengur til liðs við Miðflokkinn Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Stefnir í hallarekstur og uppsagnir hjá Stígamótum „Þetta er auðvitað glæsilegt fyrir flokkinn“ Þingfundi ekki frestað vegna handboltans Leitað að fleira fólki á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Sjá meira