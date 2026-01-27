Aukin veikindaforföll hjá hinu opinbera eru ekki vegna einstaklingsbundinna vandamála heldur kerfislægra. Þetta segir hagfræðingur hjá BHM sem stóð að nýrri greiningu á veikindaforföllum og streitu á vinnumarkaði á Íslandi í samanburði við þróunina á Norðurlöndum.
BHM stefnir nú að því að birta reglulegar greiningar á veikindaforföllum en Ingvari Frey Ingvarssyni, hagfræðingi hjá BHM, finnst umræðan um aukin forföll einkennast af einföldunum.
„Það er miklu meira sem býr að baki. Við erum að skoða gögn frá Noregi, Svíþjóð og Danmörku og þá sjáum við að það liggja þarna að baki kerfislægar ástæður. Við erum að tala um álag, manneklu og sífellt kröfuharðara vinnuumhverfi. Og þá kemur upp þessi streita, kvíði og fleira; það er að segja þessir álagstengdu sjúkdómar sem bitna ekki síst á fólki í framlínu opinberrar þjónustu. Við erum að tala um menntunina, heilbrigði, og velferð. Þarna erum að ræða fjölmargar kvennastéttir og háskólamenntaða sérfræðinga og það sést vel til að mynda í Svíþjóð að konur eru frekar útsettar fyrir streitu og álagstengdum veikindum.“
Tölur frá virk sýna að konur séu útsettari fyrir streitu og álagstengdum veikindum en þær leiti sér líka frekar aðstoðar en karlmenn. Í greiningunni er kallað eftir því að aðgerðir til að bæta úr stöðunni taki mið af þessum upplýsingum. Þá er skortur á greinargóðum skráningum um veikindi og greiningu.
„Við getum lesið fjölmargar rannsóknir í nágrannalöndunum okkar þar sem verið er að greina hvernig veikindi þetta eru og ástæður þess, við höfum ekki þessi sömu gögn hér á Íslandi og það er rosalega mikilvægt að við skráum upplýsingarnar til að við getum horft heildstætt á málið. Það þarf sérstaklega að efla vinnuvernd og forvarnir og styrkja snemmtæka endurhæfingu til að hjálpa fólki að koma til baka.“
Þau hafni því að vandinn sé einstaklingsbundinn.
„Á Íslandi hefur verið gríðarleg fólksfjölgun á stuttum tíma og það reynir á þessa innviði sem við höfum, heilbrigðiskerfið, menntakerfið og fleira. Þau eru að taka á þessum mikla fjölda sem er að koma til landsins þannig að það er ekkert skrýtið þó að það bresti eitthvað og því miður hafa aðilar verið að einfalda umræðuna í stað þess að horfa kerfislægt á þetta,“ segir Ingvar.
Auglýsing Reykjavíkurborgar eftir sérfræðingi í viðverustjórn hefur vakið talsverða athygli. Snorri Másson varaformaður Miðflokksins til að mynda dró auglýsinguna sundur og saman í háði en Eva Bergþóra Guðbergsdóttir samskiptastjóri borgarinnar lét sér hvergi bregða þegar hún var spurð út í hvað þetta væri eiginlega?
Fjármálaráðherra segir hátt veikindahlutfall opinberra starfsmanna áhyggjuefni og stefnir á að lækka það með aðgerðum. Ný mannauðsáætlun hafi verið kynnt fyrir næstu þrjú ár sem á m.a. að stuðla að festu í stöðugleika og mönnun.
Heildarkostnaður Reykjavíkurborgar og Landspítala vegna veikinda starfsmanna síðustu þrjú ár nemur um átján milljörðum króna hjá hvorri stofnun. Veikindi í opinberum stofnunum eru algengari nú en fyrir nokkrum árum. Veikindahlutfall hjá Seltjarnarnesi lækkaði um fjórðung milli ára eftir að sveitarfélagið réðst í aðgerðir að sögn bæjarstjóra.