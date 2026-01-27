Enga ákvörðun tekið um Þórdísi Kolbrúnu Smári Jökull Jónsson skrifar 27. janúar 2026 12:57 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist eiga í góðu samtali við Þórdísi Kolbrúnu um varnar-, öryggis- og utanríkismál. Vísir/Lýður Valberg Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segist ekki hafa tekið ákvörðun um að skipa Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur sem sendiherra en sögusagnir þess efnis hafa verið á kreiki undanfarið. Hún segir að missir yrði af Þórdísi Kolbrúnu á þingi ef hún hyrfi til annarra starfa. Í Bítinu í morgun sagði Páll Magnússon, fyrrum útvarpsstjóri og þingmaður Sjálfstæðisflokksins að miklar sögusagnir væru um það að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrum utanríkisráðherra og núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, væri á leiðinni að verða sendiherra. „Þetta tek ég fram að voru sögusagnir í ákveðnum kreðsum. Ég myndi allavega ráðleggja ykkur að hringja í fréttastofuna ykkar á eftir og láta hana hringja í einhvern sem veit þetta,“ sagði Páll í Bítinu. Sjálf segir Þórdís í skilaboðum til fréttastofu að hún hafi engar ákvarðanir tekið um breytingar á sínum högum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir Þórdísi Kolbrúnu gegna mikilvægu starfi hjá Evrópuráðinu sem erindreki í málefnum úkraínskra barna og sagði eðlilegt að hún væri mátuð við ýmis verkefni erlendis sem og hér heima. „Það er litið til þeirra einstaklinga sem hafa staðið sig afburðavel í framkomu og málflutningi og þess vegna er mjög eðlilegt að það sé litið til hennar,“ sagði Þorgerður Katrín í samtali við fréttastofu. Hún sagðist ekki geta sagt til um það hvort Þórdís Kolbrún hafi lýst yfir áhuga á að gerast sendiherra en að hún sjálf hafi ekki tekið ákvörðun í þeim efnum. „Ég get ekki verið að ræða frekar svona vangaveltur við eigum gott samtal ég og Þórdís Kolbrún sem og aðrir sem ég á í samtali við um varnar og öryggismál og utanríkismál.“ Utanríkismál Sendiráð Íslands Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Erlent Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Innlent Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni Innlent Sjóðir að tæmast og uppsagnir í kortunum Innlent Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Innlent Enga ákvörðun tekið um Þórdísi Kolbrúnu Innlent Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Innlent Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Innlent Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Erlent Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Innlent Fleiri fréttir Enga ákvörðun tekið um Þórdísi Kolbrúnu Heiða tekur annað sætið í Reykjavík Meiri hveralykt af vatninu vegna viðhalds og viðgerðar Sjóðir að tæmast og uppsagnir í kortunum Heiða hefur ekki heldur svarað uppstillingarnefnd Helga Kristín gengur til liðs við Miðflokkinn Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Stefnir í hallarekstur og uppsagnir hjá Stígamótum „Þetta er auðvitað glæsilegt fyrir flokkinn“ Þingfundi ekki frestað vegna handboltans Leitað að fleira fólki á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Eldur kviknaði í Strætó Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Fannst vanta stemmningu í skólann og skipulögðu handboltamót Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Öflugur 92 ára dósa og plast plokkari á Suðurlandi Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni „Förum strax í lífsbjargandi aðgerðir“ Ekki fleiri barnaníðsmál í fimmtán ár Eldsvoði, Bjarni Ben og fjölskylduerjur Veitir ekki viðtöl að sinni Hundrað ára gamalt hús sem varð myglu að bráð Aukin veikindaforföll ekki vegna einstaklingsbundinna vandamála Elsti Íslendingurinn 105 ára gömul kona „Margt óráðið í minni framtíð“ Ein fjölskylda aðstoðuð með gistingu vegna brunans Sigurður Helgi kjörinn varaforseti „Ég hafði ekki ímyndunaraflið í að sjá þetta fyrir mér“ Sjá meira