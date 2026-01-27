Innlent

Helga Kristín gengur til liðs við Mið­flokkinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Helga Kristín Ingólfsdóttir er með gráðu í dansi og sálfræði.
Helga Kristín Ingólfsdóttir hefur verið ráðin sem starfsmaður þingflokks Miðflokksins. Hún tekur við af Laufeyju Rún Ketilsdóttur sem lét af störfum haustið 2025.

Í tilkynningu frá Miðflokknum segir að Helga Kristín hafi byggt upp víðtæka og fjölbreytta starfsreynslu, meðal annars á sviði mannauðsmála, ráðgjafar og verkefnastjórnunar. Síðastliðin ár hefur hún starfað í fræðslu- og mannauðsmálum hjá Arion banka.

Helga Kristín hefur reynslu á sviði og í sjónvarpi, bæði hérlendis og erlendis. Hún stundaði dansnám í New York og við Konunglega sænska ballettskólann í Stokkhólmi.

„Í framhaldi af því starfaði hún sem dansari við borgarleikhúsið í Mannheim í Þýskalandi ásamt því að sinna samfélagsmiðlum dansflokksins. Hún hefur ýmist komið fyrir í sjónvarpsþáttaröðum hérlendis og öðrum dansverkefnum.“

Miðflokkurinn Vistaskipti Alþingi

