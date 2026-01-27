Þingfundi ekki frestað vegna handboltans Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 27. janúar 2026 11:22 „Ísland var að jafna metin en eru manni færri næstu fimmtíu sekúndurnar,“ gæti einhver þingmaðurinn hvíslað að forseta þingsins í dag til að upplýsa um stöðu mála í leiknum gegn Sviss í Malmö. Vísir/Vilhelm Reikna má með því að framlegð á vinnustöðum landsins muni lækka verulega á þriðja tímanum í dag þegar flautað verður til leiks í viðureign Íslands og Sviss í milliriðli 2 á Evrópumótinu í handbolta. Ísland getur stigið stórt skref í átt að undanúrslitum með sigri á Sviss. Andstæðingur situr á botni riðilsins en er sannarlega sýnd veiði og alls ekki gefin. Sviss hefur gefið öllum andstæðingum sínum leik og full ástæða til að hafa varann á. Slegið verður í bjöllu Alþingis klukkan 13:30 í dag þegar þingfundur hefst. Fréttastofu lék forvitni á að vita hvernig þingstörfum yrði háttað klukkustund síðar þegar flautað verður til leiks í Malmö. Víst er að í þingliðinu eru fjölmargir áhugamenn um gengi íslenska landsliðsins. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, varð fyrir svörum og var svar hennar skýrt: „Ég mun ekki gera tillögu um að fundum sé frestað vegna leikjanna,“ segir Þórunn og vísar til fyrirspurnar blaðamanns þar sem bent var á að Ísland mætir Slóveníu á morgun klukkan 14:30 en þingfundur er á dagskrá klukkan 15. Líkt og landsleikurinn verður Alþingi í beinni útsendingu á Alþingisrásinni og verður fróðlegt að sjá hvort ekki verði einn eða tveir símar á borðum þar sem fylgst verður með gangi okkar manna. Hér má fylgjast með beinni textalýsingu frá leiknum á Vísi en upphitun er þegar hafin. Alþingi EM karla í handbolta 2026 Mest lesið Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Erlent Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Innlent Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni Innlent Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Innlent Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Innlent Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Erlent Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Innlent „Þetta er auðvitað glæsilegt fyrir flokkinn“ Innlent Eldur kviknaði í Strætó Innlent Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Innlent Fleiri fréttir Sjóðir Stígamóta að tæmast og uppsagnir að óbreyttu fram undan Heiða liggur enn undir feldi Helga Kristín gengur til liðs við Miðflokkinn Innleiða bílnúmeralesara til að athuga hvar bílar eru skráðir Stefnir í hallarekstur og uppsagnir hjá Stígamótum „Þetta er auðvitað glæsilegt fyrir flokkinn“ Þingfundi ekki frestað vegna handboltans Leitað að fleira fólki á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík Þórdís Kolbrún blæs á sögusagnir um vistaskipti Eldur kviknaði í Strætó Starfslokasamningar kostað undirstofnanir fleiri hundruð milljónir Taka á móti fyrstu drengjunum í meðferð í lok febrúar Fannst vanta stemmningu í skólann og skipulögðu handboltamót Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Öflugur 92 ára dósa og plast plokkari á Suðurlandi Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni „Förum strax í lífsbjargandi aðgerðir“ Ekki fleiri barnaníðsmál í fimmtán ár Eldsvoði, Bjarni Ben og fjölskylduerjur Veitir ekki viðtöl að sinni Hundrað ára gamalt hús sem varð myglu að bráð Aukin veikindaforföll ekki vegna einstaklingsbundinna vandamála Elsti Íslendingurinn 105 ára gömul kona „Margt óráðið í minni framtíð“ Ein fjölskylda aðstoðuð með gistingu vegna brunans Sigurður Helgi kjörinn varaforseti „Ég hafði ekki ímyndunaraflið í að sjá þetta fyrir mér“ Þrjú dæmd fyrir að flytja inn BMW fullan af kókaíni Ein í framboði og áfram formaður Einar og Magnea í efstu sætum Framsóknar í Reykjavík Sjá meira