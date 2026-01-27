Tveir grunaðir um að rækta hundruð kannabisplantna

Tveir voru handteknir af lögreglu í Þorlákshöfn í gær grunaðir um kannabisræktun.
Þetta staðfestir Garðar Már Garðarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu.
Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi segir að lögreglumenn komust á snoðir um kannabisræktun í iðnaðarhúsnæði í Þorlákshöfn.
„Við nánari athugun kom í ljós að í húsnæðinu voru tæplega 300 kannabisplöntur. Tveir aðilar voru handteknar á vettvangi og eru þeir grunaðir um ræktunina,“ segir í tilkynningunni.
Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur skilaboð á ritstjorn@visir.is