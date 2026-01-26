Síðasta vika janúarmánaðar er gengin í garð og stjörnur landsins halda áfram að njóta lífsins til hins ítrasta, hvort sem það er á seiðandi suðrænum slóðum, í skíðaferðum á Norðurlandi eða í krúttlegum hversdagsleika. Bóndar landsins fengu sætar kveðjur á samfélagsmiðlum á föstudag og Gugga í gúmmíbát heiðraði aðdáendur eftir nokkurra vikna fjarveru frá myndbirtingum.
Samfélagsmiðlastjarnan Brynja Bjarnadóttir fagnaði bóndanum sínum Arnari Gauta TikTok goðsögn og athafnamanni með sætum paramyndum frá Koh Samui eyjunni í Tælandi. Eyjan er sérstaklega fræg fyrir White Lotus seríu fjögur.
View this post on Instagram A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)
Gugga í gúmmíbát tók tveggja vikna pásu frá sjálfum á Instagram en mætti sterk til leiks um helgina og lét fimbulkuldann í janúar ekki stoppa sig í að rokka mjög fleginn og smart bol.
View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
Sunneva Einars tók góða nostalgíustund á Instagram og skellti sér tíu ár aftur í tímann. Kylie Jenner förðunarvörur og fyrsta árið hennar sem áhrifavaldur einkenndu 2016 hjá skvísunni.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Eyþór Wöhler fótboltakappi og tónlistarmaður sendir góðar kveðjur frá Tælandi!
View this post on Instagram A post shared by Eyþór Wöhler (@eythorwohler)
Fyrirsætan Birta Abiba birti syrpu bak við tjöldin á langri myndatöku.
View this post on Instagram A post shared by Birta (@birta.abiba)
Ofurparið, ævintýrafólkið og hlaupararnir Rakel María og Gummi fögnuðu tveggja ára sambandsafmæli með miklum stæl í Namibíu.
View this post on Instagram A post shared by Rakel María Hjaltadóttir (@rakelmariah)
Júnía Lín listrænn stjórnandi Laufeyjar fór í alvöru pæjumyndatöku til Sögu Sig ljósmyndara. Júnía komst í milljónaklúbbinn á Instagram á dögunum og vinsældir hennar fara stöðugt aukandi.
View this post on Instagram A post shared by Junia (@junialin)
Dansarinn og gleðisprengjan Sóley Þórunnardóttir fór í gellumyndatöku hjá Garðari Ólafs.
View this post on Instagram A post shared by Sóley Bára Þórunnardóttir (@soleythorunnar)
Rúskinn og leður verður heitt hjá Gumma Kíró í ár.
View this post on Instagram A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro)
Áhrifavaldurinn Nadía Sif skvísaði sig upp.
View this post on Instagram A post shared by NADÍA SIF LÍNDAL (@nadiiasif)
Markaðsstjórinn og áhrifavaldurinn Gyða Dröfn fagnaði afmæli sínu í brekkunni í Hlíðarfjalli.
View this post on Instagram A post shared by Gyða Dröfn (@gydadrofn)
Húsmóðirin og tískudrottningin Móeiður Lárusdóttir fór í mob-wife bröns með öðrum mega pæjum og rokkaði síðan svakalega skvísulegan pels.
View this post on Instagram A post shared by Móeiður Lárusdóttir (@moeidur)
Sara í Júník fagnaði 36 ára afmæli sínu en sleppti því þó að skrifa þrjátíu-og sexý við afmælismyndina.
View this post on Instagram A post shared by Sara Lind (@saralind90)
Salka Sól tók sig einstaklega vel út í prjónapeysu eftir hana sjálfa á Siglufirði í blíðunni.
View this post on Instagram A post shared by Salka Sól Eyfeld (@salkaeyfeld)
Athafnakonan, tískuskvísan og ofurkrúttið Sofia Elsie Nielsen er í Bahamas með unnusta sínum Sindra Má og þau skelltu sér á einstöku ströndina Pig Beach þar sem svínin njóta sín í sólinni.
View this post on Instagram A post shared by Sofia Elsie Nielsen (@sofiaelsie)
Sofia og Sindri eru mikið ævintýrafólk en hún ræddi við Vísi um ævintýri þeirra í Suður-Kóreu í fyrra.
Ofurparið Valdís Harpa læknanemi og Pétur Kiernan eigandi Metta Sport hafa það rosalega næs í rómó ferð á Tenerife, eyjunni sólríku.
View this post on Instagram A post shared by Valdís Harpa Porča (@valdisharpa)
