Fengu gefins sjö nýjar þrautir frá breska þrautahöfundinum Stefán Árni Pálsson skrifar 22. janúar 2026 10:01 Beðið er með mikilli eftirvæntingu eftir íslensku útgáfunni af Taskmaster. Íslenska útgáfan af Taskmaster hefur göngu sína á Stöð 2 á næstu vikum og mun eflaust slá í gegn hér á landi líkt og það hefur gert víða um heim. Upprunalegu þættirnir, sem eru frá Bretlandi, komu til sögunnar fyrir rúmlega áratug síðan og seríurnar orðnar 20 talsins. Þrautakóngurinn er með vinsælustu sjónvarpsþáttum þar í landi og þó víða sé leitað. Enda um frumlegt, hnittið og á köflum æsispennandi sjónvarpsefni að ræða þar sem keppendur keppast um að leysa hinar ýmsu þrautir. Dyggir aðdáendur Taskmaster hér á landi kannast vel við Greg Davies, sem stýrir þáttunum, og Alex Horne, sem er heilinn á bak við þrautirnar, sem hljóta nú að vera meira en 100 talsins. Í þeirra stað í íslensku útgáfunni koma þeir Ari Eldjárn og Jóhann Alfreð. Í gærkvöldi fengu áhorfendur Sýnar að skyggnast á bak við tjöldin hjá þessari íslensku framleiðslu og sjá hvernig stemningin var á settinu. Kannski hvergi betra að byrja en á leikstjóranum sjálfum. Gaukur Úlfarsson er leikstjóri Taskmaster á Íslandi og hitti Tómas Arnar hann inni í hjólhýsi. „Hér gerast alveg ótrúlegir hlutir. Milli daga, eftir tökur, þá sofum við Jói hérna. Breiðum þetta út hérna og svo bara vöknum við. Það tekur ekkert að fara heim, þetta eru langir dagar. Þannig að við leggjum okkur hér eftir daginn. Jói trítlar hérna inn og hellir upp á kaffi og svona. Nei nei, hluti af þrautunum fer fram hérna inni,“ segir Gaukur léttur. Ótrúleg atburðarás Kjarninn í þáttunum er að keppendur ganga inn í rými og vita ekkert hvað er í vændum áður en þau opna umslag með þraut. Og þá tekur vanalega við ótrúleg atburðarás. „Þetta er alveg ofboðslega skemmtilegt. Ég held að aðalpunkturinn í því sé að feta stigið á milli þess að, við vitum að það eru ofboðslega margir Taskmaster íslenskir aðdáendur en örugglega langfæstir hafa séð Taskmaster. Við megum ekki styggja þá sem elska Taskmaster og við þurfum að feta þetta stig, heiðra upphaflega hvernig þetta á að vera og hvernig þetta á að líta út og hvernig þetta á að fara fram allt. Og síðan að vera með eitthvað sem við erum með, svona séríslenskt, sem við höldum að geti höfðað betur til okkar fólks,“ segir Gaukur. Talandi um séríslenskt, það er kannski vel við hæfi að kynna keppendur til leiks, en það eru þau Edda Björgvins, Sveppi, Krull, Siggi Þór, Vilhelm Neto og Snjólaug Lúðvíksdóttir. Ég get fullyrt það að mörg af þeim sem við erum búin með eru bara að kveðja okkur með bara tárin í augunum. Það er svo merkilegt að það er sama sagan í Bretlandi. Þeir segja það líka að þetta sé svo gaman. Við þekkjum marga af þessum grínistum sem hafa tekið þátt úti. Þeir segja allir það sama að þetta sé alveg frábært. Maður fer og er í nokkra daga í upptökum og maður er bara að leika sér og hefur ógeðslega gaman. Svo verður maður alveg rosalega frægur.“ Alex Horne, þrautahöfundur Taskmaster, kíkti í heimsókn á settið hér á landi. „Hann fór svolítið með okkur yfir hvernig þetta ætti að vera. Svo í kjölfarið þá sendir hann okkur sérþrautir. Sérþrautir sem að hafa hvergi verið sýndar, ekki í bresku og ekki neins staðar annars staðar. Ég var bara svona að athuga hvernig við tækjum í það og ég tók bara strax sjö af þeim þrautum og setti þær inn í þennan pakka. Þannig að það verða sjö alveg nýjar, heimsfrumsýningar á þrautum,“ segir Gaukur og heldur áfram. Sullrýmið „Svo bað hann um að fá að sjá hvernig gekk og var hann bara svo svakalega glaður að sjá hvernig þetta var flott og kúl þannig að þetta verður alveg sérstaklega skemmtilegt.“ Jóhann Alfreð er maðurinn sem kemur í hans stað í íslensku útgáfunni. „Þau ykkar sem hafa séð þáttinn, þetta er náttúrulega svona tilraunastofa. Við köllum þetta sullrými. Hér má allt slettast hérna á þannig að þetta er eitt af þessum herbergjum þar sem þetta allt saman gerist,“ segir Jóhann. „Ég er svona fulltrúi þáttarins á vettvangi þannig að ég þarf að fylgjast með öllu, að allt fari rétt fram og ég legg þrautirnar fyrir keppendurna. Svo er ég bara hérna, með hús, klukku og flautu og svona aðstoðarmaður dómarans,“ segir Jói en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Mest lesið Vinsældir þessarar siðspilltu moldvörpu eru þér að kenna Lífið Kemur Önnu miðli til varnar: „Þið megið segja að ég sé auðtrúa asni“ Lífið Mari og Njörður eiga von á sumarbarni Lífið Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Lífið „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Tíska og hönnun Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ Lífið Þau eru tilnefnd fyrir verstu kvikmyndagerð síðasta árs Bíó og sjónvarp Ofurnæmni Önnu Birtu: Hefur heyrt hugsanir fólks í Kringlunni Lífið Blint stefnumót heppnaðist vel Menning Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Lífið Fleiri fréttir Fengu gefins sjö nýjar þrautir frá breska þrautahöfundinum Mari og Njörður eiga von á sumarbarni Vinsældir þessarar siðspilltu moldvörpu eru þér að kenna Kemur Önnu miðli til varnar: „Þið megið segja að ég sé auðtrúa asni“ Ofurnæmni Önnu Birtu: Hefur heyrt hugsanir fólks í Kringlunni Désirée prinsessa látin Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Kynntist manninum á Tinder í Covid Vance á von á barni Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Greipur telur Trump hafa ruglast á Grænlandi og Íslandi „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Krakkatía vikunnar: Fjöll, friðarsúlan og geimurinn Sjá meira