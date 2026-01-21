Innlent

Stjórnar­for­maður Vélfags hand­tekinn í að­gerðum sak­sóknara

Kjartan Kjartansson skrifar
Alfreð Tulinius er stjórnarformaður Vélfags.
Héraðssaksóknari gerði húsleit í höfuðstöðvum Vélfags á Akureyri í morgun og var Alfreð Tulinius, stjórnarformaður félagsins, handtekinn í tengslum við þær. Vélfag sætir viðskiptaþvingunum vegna tengsla eiganda fyrirtækisins við rússneska skuggaflotann.

Aðgerðirnar standa enn yfir og tengast rannsókn saksóknara á starfsemi Vélfags. RÚV sagði fyrst frá aðgerðunum en Vísir hefur fengið þær staðfestar.

Hvorki liggur fyrir að hverju rannsóknin beinist nákvæmlega né hvort að fleiri hafi verið handteknir í aðgerðunum.

Alfreð tók við stjórnartaumunum í Vélfagi í sumar eftir að fjármunir fyrirtækisins voru frystir á grundvelli refsiaðgerða gegn rússnesku útgerðarfélagi með tengsl við svonefndan Skuggaflota Rússlands. Meirihlutaeigandi Vélfags er talinn tengdur eigendum rússneska félagsins og hafa keypt Vélfag til málamynda rétt áður en tilkynnt var um þvingunaraðgerðirnar gegn Rússunum.

Viðskiptaþvinganir gegn Vélfagi Akureyri

