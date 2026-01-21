Désirée prinsessa látin Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. janúar 2026 12:25 Desiree prinsessa dansar við eiginmann sinn, baróninn Niclas Silfverschiold, á brúðkaupsdaginn 6, júní 1964 í Stokkhólmi. Getty Prinsessan Désirée Elisabeth Sibylla, Silfverschiöld-barónessa og eldri systir Karls Gústafs XVI Svíakonungs, lést miðvikudaginn 21. janúar 2026, 87 ára að aldri. Désirée fæddist 2. júní 1938 í Haga-kastala, þriðja dóttir Gústafs Adolfs, þáverandi krónprins og síðar Svíakonungs, og prinsessunnar Sibyllu. Hún ólst þar upp ásamt fjórum systkinum sínum, Margréti prinsessu, Birgittu prinsessu, Kristínu prinsessu og krónprinsinum Karli Gústafi. Hún var ein af fjórum Haga-systrum eins og þær voru kallaðar. Désirée æfði ballet og spilaði á píanó sem ung stúlka en renndi sér einnig á skíðum. Hún menntaði sig í leikskólakennslu og útskrifaðist sem slíkur kennari árið 1960. Eftir útskrift starfaði hún við Kungsklippan-leikskólann, barnaspítala og Tomteboda-skólann fyrir blinda. Désirée túlofaðist baróninum Niclas Silfverschiöld 19. desember 1963 og þá var tilkynnt að hún myndi bera titilinn Désirée prinsessa, Silfverschiöld-barónessa. Desirée og Niclas giftu sig í Storkyrkan í Stokkhólmi 5. júní 1964 og horfðu meira en fjórir milljónir manna á brúðkaupið. Systurnar og prinsessurnar Christina, Birgitta og Desiree ásamt Tord Magnusson, eiginmanni þeirrar fyrstnefndu árið 2017.Getty Eftir brúðkaupið fluttu hjónin í Koberg-kastala Silfverschiöld-fjölskyldunnar í Vestur-Gautlandi. Þau eignuðust börnin Carl (1965), Kristínu (1966) og Hélène (1968). Désirée varð ekkja árið 2017 þegar barónninn Niclas Silfverschiöld lést en hún lifði áfram í Koberg-kastala til æviloka. Prinsessan skilur eftir sig börn sín þrjú. „Það er með mikilli sorg í hjarta sem ég hef fengið upplýsingar um að systir mín, Désirée prinsessa, er látin. Margar góðar minningar voru skapaðar á heimili Silfverschiöld-fjölskyldunna í Vestur-Gautlandi, stað í Svíþjóð sem varð systur minni kærkominn. Fjölskylda mín og ég sendu samúðarkveðjur til barna Désiréar prinsessu og fjölskyldna þeirra,“ sagði Karl Gústaf Svíakonungur um andlát systur sinnar. Svíþjóð Kóngafólk Andlát Tengdar fréttir Birgitta prinsessa er látin Birgitta prinsessa af Svíþjóð er látin, 87 ára að aldri. Hún var eldri systir Karls Svíakonungs og lést á Mallorca þar sem hún hefur dvalið undanfarin ár. 4. desember 2024 15:27 Mest lesið Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Lífið „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Tíska og hönnun Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Lífið Skilnaðarhringir slá í gegn: „Ég set minn á löngutöng“ Tíska og hönnun Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Bíó og sjónvarp Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ Lífið Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Lífið Kynntist manninum á Tinder í Covid Lífið Désirée prinsessa látin Lífið Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Lífið Fleiri fréttir Désirée prinsessa látin Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Kynntist manninum á Tinder í Covid Vance á von á barni Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Greipur telur Trump hafa ruglast á Grænlandi og Íslandi „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Krakkatía vikunnar: Fjöll, friðarsúlan og geimurinn Auðunn Lúthersson selur austurbæjarperlu Skautafjör á Laugarvatni í dag Fréttatía vikunnar: Bruni, Grænland og handbolti Íþróttapar keypti einbýlishús í Hafnarfirði á 162 milljónir Svona heldur Rakel sér unglegri Sjá meira