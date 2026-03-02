Tíska og hönnun

Björk glæsi­leg í ind­verskri hönnun

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Björk var stórglæsilegur senuþjófur á Brit hátíðinni.
Björk var stórglæsilegur senuþjófur á Brit hátíðinni. Samir Hussein/WireImage

Stórstjarnan Björk Guðmundsdóttir skein skært á Brit hátíðinni um helgina. Hún stal algjörlega senunni þegar hún kom fram á sviðinu í laginu Berghain með vinkonu sinni Rosaliu.

Edda Guðmundsdóttir stíliseraði Björk fyrir þetta epíska tilefni en þær vinkonur hafa unnið saman í áratugi. 

Björk klæddist kjól úr smiðju indverska tískuhönnuðarins Amit Aggarwal en hann rekur tískuverslanir í Delhi og Mumbai. Aggarwal leikur sér með óhlutbundin og flippuð form algjörlega í anda Bjarkar og ævintýralegur kjóll hennar virkaði einstaklega vel á sviðinu. 

Hann rekur sömuleiðis netverslun og hægt er að festa kaup á kjól frá honum sem kosta frá rúmum fimmtíu þúsund íslenskum krónum. 

