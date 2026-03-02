Björk glæsileg í indverskri hönnun Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. mars 2026 14:15 Björk var stórglæsilegur senuþjófur á Brit hátíðinni. Samir Hussein/WireImage Stórstjarnan Björk Guðmundsdóttir skein skært á Brit hátíðinni um helgina. Hún stal algjörlega senunni þegar hún kom fram á sviðinu í laginu Berghain með vinkonu sinni Rosaliu. Edda Guðmundsdóttir stíliseraði Björk fyrir þetta epíska tilefni en þær vinkonur hafa unnið saman í áratugi. Björk klæddist kjól úr smiðju indverska tískuhönnuðarins Amit Aggarwal en hann rekur tískuverslanir í Delhi og Mumbai. Aggarwal leikur sér með óhlutbundin og flippuð form algjörlega í anda Bjarkar og ævintýralegur kjóll hennar virkaði einstaklega vel á sviðinu. View this post on Instagram A post shared by edda gudmundsdottir (@eddagud) Hann rekur sömuleiðis netverslun og hægt er að festa kaup á kjól frá honum sem kosta frá rúmum fimmtíu þúsund íslenskum krónum. Tíska og hönnun Björk Bretland Mest lesið Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Lífið Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Lífið Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Bíó og sjónvarp Ástin blómstraði á sýningu Tolla Menning Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Lífið Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Lífið Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Lífið Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Lífið Salka Sól látin fara Lífið Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Lífið Fleiri fréttir Björk glæsileg í indverskri hönnun Segir nei takk við jakkafatapésana Best klæddu pör sögunnar Björn skellti sér strax í sokkana Afhjúpa þemað fyrir tískuveislu ársins Dorrit ánægð með demantsklædda Kylie Furðulegar þýðingar netverslunar: „Smjaðandi silúett“ og „skjaldbökunnarbrún rammi“ Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Sjá meira