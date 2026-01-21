Í hádegisfréttum fjöllum við um glænýja könnun frá Maskínu um fylgi flokka á landsvísu. Í henni er að finna áhugaverð tíðindi og við fáum viðbrögð við þeim tíðindum í hádegisfréttum okkar klukkan tólf.
Þá fjöllum við um átök í borgarstjórn um skýrslu um Félagsbústaði sem trúnaður ríkir um og ný áform meirihlutans um uppbyggingu í félagslega húsnæðiskerfinu.
Að auki segjum við frá ráðstefnu World Economic Forum sem fram fer í Davos í Sviss þessa dagana en þar er komu Bandaríkjaforseta beðið með nokkurri óþreyju. Ásælni hans í Grænland verður væntanlega mikið rædd á ráðstefnunni.
Í sportpakkanum verður frækinn sigur Íslands gegn erkifjendunum í Ungverjalandi í gærkvöldi gerður upp.