Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Tómas Arnar Þorláksson skrifar 21. janúar 2026 10:18 Blush auglýsti forsölu á kynlífstæki klámleikkonunnar Bonnie Blue í gær sem vakti hörð viðbrögð. Fanney Rún Ágústsdóttir var meðal þeirra sem gagnrýndu söluna. Samsett mynd Kynlífstækjaverslunin Blush virðist hafa tekið vöru umdeildrar klámleikkonu úr sölu eftir að auglýsing á samfélagsmiðlum vakti hörð viðbrögð víða. Móðir sem fordæmdi söluna segir vörur sem þessar grafa undan kvenréttindum og senda skökk skilaboð út í samfélagið. Kynlífstækjaverslunin Blush kynnti í gær á samfélagsmiðlinum sínum forsölu á nýrri unaðsvöru eða „afsteypu af kynfærum klámleikkonunnar Bonnie Blue“. Auglýsingin vakti hörð viðbrögð en fjölmargir skrifuðu athugasemd við færsluna og fordæmdu sölu vörunnar í nafni umdeildu klámleikkonunnar. Auglýsingin hefur síðan verið tekin niður og þá er varan ekki til sölu á heimasíðu Blush. „Afsteypa af kynfærum hinnar margumrómuðu Bonni Blue, með signature örvunarmynstri sem fer með þig alla leið. Með hverri pöntun fylgir 30 ml sleipiefni frá Fleshlight svo þú getur notið hennar strax,“ segir í auglýsingu Blush.Skjáskot Blue sem er 26 ára Englendingur, hefur gert sér það til frægðar að taka sig upp í ýmiss konar kynlífsgjörningum þar sem hún er gjarnan með miklum fjölda karlmanna hverju sinni. Til dæmis framleiddi hún heimildarmynd þar sem hún svaf hjá 1057 karlmönnum á tólf klukkustundum. Í myndböndum á hennar vegum hefur hún einnig sótt háskóla heim í leit að karlmönnum sem eru nýlega orðnir lögráða og þá komst hún í krappan dans á Balí fyrir nokkru. Ein af þeim sem gagnrýndu sölu vörunnar er Fanney Rún Ágústsdóttir, framreiðslumaður og móðir, sem segir það koma verulega á óvart að Blush skuli fara þessa leið. Hún sendi póst á eiganda Blush sem hafi verið svarað með semingi. „Mér blöskraði að sjá þessa auglýsingu. Því að þarna er einstaklingur sem ekki bara vinnur í klámiðnaðinum heldur líka kona sem hefur tekið kvenbaráttu mörg ár aftur í tímann. Hún talar semsagt mjög opinskátt um það að kvenfólk sé eign karlmanna og að konur eigi að lúffa fyrir karlmönnum og gera það sem þeir vilja að kvenfólk geri.“ View this post on Instagram A post shared by Blush.is (@blush.is) Blus sendi frá sér tilkynningu í gærkvöldi vegna málsins sem má berja augum hér fyrir ofan. Þar segir að fjölmargir hafi tryggt sér eintak í forsölu en einnig að „fjölbreytt sjónarmið“ hafi komið fram í athugasemdakerfinu. Hún segir það grófa efni sem Bonnie Blue framleiðir senda skökk og neikvæð skilaboð út í samfélagið. „Vegna þess að ungir karlmenn eru kannski flestir í fylgjendahópi hennar og þetta sendir þau skilaboð að þeir megi gera það sem þeir vilja við kvenfólk. Þetta setur líka gríðarlega pressu á ungt kvenfólk í dag og þetta er mikið áhyggjuefni. Ef að þetta á að vera manneskja sem að ungt fólk á að líta upp til í dag.“ Hún skilji ekki að fyrirtæki sem hafi stuðlað að jákvæðu kynheilbrigði til þessa ýti undir boðskap Blue. „Það er rosalega flott sem Blush hefur gert í gegnum árin. Þau hafa talað um heilbrigt kynlíf, samþykki og margt annað. Að þau skuli selja þessa vöru sé fyrir neðan allar hellur. “ Hún fagnar því að hörð viðbrögð hafi haft þau áhrif að auglýsingin hafi verið tekin niður. „Gerður Arinbjarnadóttir, eigandi Blush, svaraði tölvupósti frá mér í gær og talaði um að þetta væri bara vara sem þau eru að selja. Ég er mjög ósammála því. Þetta er ekki bara vara því að Bonnie Blue er varan sjálf. Mér skilst að það hafi margir tjáð sig um þetta mál og verið á móti þessu. Gerður sagði að það hafi verið mikil eftirspurn eftir þessari vöru sem mér finnst ótrúlegt og óðgeðslegt ef ég á að vera hreinskilin. Ég vona innilega að þessi vara komi ekki aftur í sölu. Og ég vona innilega að þær vörur sem hún var búin að selja á forsölu verði ekki sendar heldur verði varan bara send aftur til baka til Bandaríkjanna þar sem varan á heima.“ Hún hafi miklar áhyggjur af því hvers konar áhrif efni sem þetta hafi á ungmenni. „Það er mjög erfitt í samfélaginu í dag að alast upp sem ungur einstaklingur. Ekki bara fyrir unglinga heldur líka fyrir ungt fólk á þrítugsaldri. Umræðan hefur vissulega verið mikil síðustu ár en ég tel að þessi umræða þurfi að halda áfram svo við vitum hvar mörkin liggja. Það er komið árið 2026 og svona á ekki að vera í boði.“ Hér fyrir neðan má lesa tilkynningu Blush vegna málsins í heild sinni: Í dag settum við vöru í forsölu sem vakti mikla athygli og umræðu. Viðbrögðin létu ekki á sér standa, bæði hvað varðar fjölda forpantana og umræðu í athugasemdakerfum þar sem fjölbreytt sjónarmið komu fram. Blush hefur verið brautryðjandi í að breyta markaðnum, viðhorfum og opna umræðuna um kynlíf og kynheilbrigði á Íslandi. Við höfum lagt mikla áherslu á fræðslu, samskipti, sjálfsmynd og vellíðan og viljum skapa öruggt rými þar sem fólk getur rætt þessi málefni af virðingu. Varan sem um ræðir er hluti af vörulínu samstarfsaðila sem við höfum unnið með í rúm 5 ár. Þetta er einn vinsælasti í þeirra vöruframboði, sem við höfum í heild sinni boðið upp á hjá Blush. Ákvörðun um forsöluna var einnig tekin í kjölfar eftirspurnar frá viðskiptavinum okkar. Bonnie Blue er umdeild persóna og við skiljum vel að fólk hafi skiptar skoðanir á henni. Eftir umræðu dagsins og þau viðbrögð sem fram komu höfum við ákveðið að taka vöruna úr forsölu. Það er okkur mikilvægt að hlusta, meta stöðuna og taka ábyrgðarfullar ákvarðanir þegar þess þarf. Við viljum þó einnig koma því skýrt á framfæri að okkur þykir miður að sjá persónuleg, niðrandi og óviðeigandi ummæli í opinberri umræðu og yfirleitt án nafns. Við hefðum frekar kosið opið samtal eða bein skilaboð, líkt og við höfum alltaf lagt áherslu á í samskiptum við okkar viðskiptavini. Markmið Blush hefur ávalt verið að veita framúrskarandi þjónustu og bjóða upp á vandað og fjölbreytt vöruúrval. Við munum halda áfram að gera það, með hjálp, trausti og samtali við viðskiptavini okkar. Takk fyrir að vera hluti af samtalinu. 