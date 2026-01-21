Lífið

Ofurnæmni Önnu Birtu: Hefur heyrt hugsanir fólks í Kringlunni

Stefán Árni Pálsson skrifar
Anna Birta segist finna fyrir ótal hlutum í kringum sig.
Anna Birta segist finna fyrir ótal hlutum í kringum sig.

Anna Birta Lionaraki er eftirsóttur miðill, bæði hér heima og erlendis. Hún uppgötvaði miðilshæfileikana á unglingsaldri og reyndi fyrst um sinn að afneita þessum eiginleika. Í dag lifir hún í sátt við sína tilveru, starfar sem miðill og lifir á því.

Ísland í dag heimsótti Önnu Birtu, en í dag veitir hún sína miðilsþjónustu eingöngu í gegnum fjarsímtöl.

„Fólk finnur mig bara á Instagram eða Facebook og ég fæ að sjá það í gegnum vídjóspjall og svo heyri ég bara. Hvort sem manneskja er í Ástralíu eða beint fyrir framan mig þá heyri ég alveg það sama eða sé,“ segir Anna Birta og bætir við að það krefjist minna af henni líkamlega að hitta fólk í fjarsímtali heldur en í persónu.

„Ef ég snerti þig þá hleðstu niður inni í kerfið mitt þannig að ég er kannski þrjá daga að taka þig út úr mér,“ bætir hún við.

Getur slökkt á næmninni

Anna Birta lýsir því að geta kveikt og slökkt á sínum hæfileikum eins og að drekka vatn. Hún segist sjá inn í hjarta fólks og líkama, jafnvel einstök líffæri.

„Ef við segjum að líkaminn sé gagnagrunnur þá virðist það vera þannig að líkaminn bara man allt sem hann hefur farið í gegnum og sorgirnar eru þar þangað til við vinnum úr því hvort sem þú leitar til miðils eða sálfræðings eða hvað sem hentar,“ segir hún.

Þessi ofurnæmni Önnu Birtu, eins og hún kallar þetta, hefur margar hliðar. Til dæmis þessa:

„Ég get fundið lykt af skjaldkirtilsvandamálum eða ef kona er barnshafandi. Hvort sem það er á netinu eða ekki,“ segir Anna Birta. „Ég hef alveg labbað í Kringlunni og heyrt: „Ó mæ god, ég er að halda framhjá. Ég verð að gera eitthvað.“ Fólk er bara að hugsa og maður getur heyrt hugsanir,“ bætir hún við og segir mikilvægt að loka á slíkt í daglega lífinu.

Anna Birta heldur miðilsfund þann 1.febrúar næstkomandi og hann er ekki hefðbundinn - ekki frekar en hún. 

Ísland í dag


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.