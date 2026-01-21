Ofurnæmni Önnu Birtu: Hefur heyrt hugsanir fólks í Kringlunni Stefán Árni Pálsson skrifar 21. janúar 2026 15:02 Anna Birta segist finna fyrir ótal hlutum í kringum sig. Anna Birta Lionaraki er eftirsóttur miðill, bæði hér heima og erlendis. Hún uppgötvaði miðilshæfileikana á unglingsaldri og reyndi fyrst um sinn að afneita þessum eiginleika. Í dag lifir hún í sátt við sína tilveru, starfar sem miðill og lifir á því. Ísland í dag heimsótti Önnu Birtu, en í dag veitir hún sína miðilsþjónustu eingöngu í gegnum fjarsímtöl. „Fólk finnur mig bara á Instagram eða Facebook og ég fæ að sjá það í gegnum vídjóspjall og svo heyri ég bara. Hvort sem manneskja er í Ástralíu eða beint fyrir framan mig þá heyri ég alveg það sama eða sé,“ segir Anna Birta og bætir við að það krefjist minna af henni líkamlega að hitta fólk í fjarsímtali heldur en í persónu. „Ef ég snerti þig þá hleðstu niður inni í kerfið mitt þannig að ég er kannski þrjá daga að taka þig út úr mér,“ bætir hún við. Getur slökkt á næmninni Anna Birta lýsir því að geta kveikt og slökkt á sínum hæfileikum eins og að drekka vatn. Hún segist sjá inn í hjarta fólks og líkama, jafnvel einstök líffæri. „Ef við segjum að líkaminn sé gagnagrunnur þá virðist það vera þannig að líkaminn bara man allt sem hann hefur farið í gegnum og sorgirnar eru þar þangað til við vinnum úr því hvort sem þú leitar til miðils eða sálfræðings eða hvað sem hentar,“ segir hún. Þessi ofurnæmni Önnu Birtu, eins og hún kallar þetta, hefur margar hliðar. Til dæmis þessa: „Ég get fundið lykt af skjaldkirtilsvandamálum eða ef kona er barnshafandi. Hvort sem það er á netinu eða ekki,“ segir Anna Birta. „Ég hef alveg labbað í Kringlunni og heyrt: „Ó mæ god, ég er að halda framhjá. Ég verð að gera eitthvað.“ Fólk er bara að hugsa og maður getur heyrt hugsanir,“ bætir hún við og segir mikilvægt að loka á slíkt í daglega lífinu. Anna Birta heldur miðilsfund þann 1.febrúar næstkomandi og hann er ekki hefðbundinn - ekki frekar en hún. Ísland í dag Mest lesið Kristinn Svavarsson er látinn Tónlist Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Lífið Atvinnulaus aumingi trompar dauðakölt Gagnrýni Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Lífið Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Lífið „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Tíska og hönnun „Geðrækt þarf ekki að vera flókin“ Lífið samstarf Kvenskælingar svekktir eftir að hafa lent í hakkavél MR tvisvar í röð Lífið Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín Tónlist Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Menning Fleiri fréttir Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Kvenskælingar svekktir eftir að hafa lent í hakkavél MR tvisvar í röð Heated Rivalry-stjörnur verða á Ólympíuleikunum Fengu gefins sjö nýjar þrautir frá breska þrautahöfundinum Mari og Njörður eiga von á sumarbarni Vinsældir þessarar siðspilltu moldvörpu eru þér að kenna Kemur Önnu miðli til varnar: „Þið megið segja að ég sé auðtrúa asni“ Ofurnæmni Önnu Birtu: Hefur heyrt hugsanir fólks í Kringlunni Désirée prinsessa látin Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Kynntist manninum á Tinder í Covid Vance á von á barni Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til Sjá meira