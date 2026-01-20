Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 20. janúar 2026 12:03 Ingibjörg Isaksen er sú eina af þeim sem orðuð hefur verið við formann Framsóknar sem á sæti á þingi. Vísir/Vilhelm Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður Framsóknarflokksins hefur boðið sig fram til formanns flokksins. Þetta tilkynnti hún í morgun en hún segir flokkinn standa á tímamótum og mikilvægt að formaður flokksins eigi sæti á Alþingi. Flokksþing Framsóknarflokksins fer fram dagana 14. til 15. febrúar og verður þar kjörinn nýr formaður flokksins en Sigurður Ingi Jóhannsson hyggst eftir níu ár í embætti ekki bjóða sig fram aftur. Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður og oddviti flokksins í Norðausturkjördæmi tilkynnti framboð í morgun og er sú fyrsta til að gera það formlega. „Framsókn stendur í dag á tímamótum og samfélagið líka,“ segir Ingibjörg í samtali við fréttastofu. „Staða flokksins í dag er með þeim hætti að það er kallað á breytingar og nýja tíma. Við erum að fara að kjósa okkur forrustu um miðjan febrúar þar sem verður kosið um formann, varaformann og ritara. Ég hef fengið mikla hvatningu og skorað á mig úr mörgum áttum og þetta eru spennandi tímar fyrir Framsókn.“ Hún segist búa að góðri reynslu úr sveitarstjórnarmálum og landsmálum sem þingflokksformaður. Hafi setið í stjórn og stjórnarandstöðu sem sé dýrmæt reynsla sem geti nýst henni áfram í verkefninu fái hún umboð til þess. Þegar hefur Stefán Vagn Stefánsson boðið sig fram til varaformanns flokksins og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir býður sig áfram til að gegna embætti ritara. Ingibjörg segist vona að fleiri bjóði sig fram til formanns. Ítrekað hefur verið skorað á bæði Willum Þór Þórsson og Lilju Alfreðsdóttur að gefa kost á sér og liggja þau nú undir feldi. Bæði eru þau utan þings eftir síðustu Alþingiskosningar. Þeir sem hafa verið orðaðir við framboð í formanninn, þau eru bæði utan þings, finnst þér skipta máli að formaður Framsóknar sé á þingi? „Það er vissulega áskorun að vera utan þings og ég tala nú ekki um ef við erum að horfa til næstu þriggja ára, ef við sjáum að það verði kosningar eftir kjörtímabilið. En það eru vissulega stór mál núna í umræðu á þinginu og það skiptir máli að hafa sterka rödd fyrir okkur í Framsókn. Þannig það er styrkleiki að formaðurinn sé í þinginu og sitji á þingi. En auðvitað er það þannig að við í Framsókn erum samvinnuflokkur og sama hvaða einstakling flokksfélagar okkar kjósa sér til forrustu þá munum við finna leiðir til að láta það ganga.“ Framsóknarflokkurinn Mest lesið Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Innlent Rauð norðurljós vegna kórónugoss Innlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Innlent Ingibjörg býður sig fram í formanninn Innlent Fjórar hákarlaárásir á aðeins 48 klukkustundum Erlent Vöruðu við slæmum skilyrðum á brautinni Erlent Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Innlent Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Innlent Fleiri fréttir Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sandra tekin við af Guðbrandi Flughált í höfuðborginni og víðar um land Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Sænski herinn með viðbúnað á Íslandi Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Deilt um verðhækkanir Veitna Veita hjúkrunarheimilum ráðgjöf vikulega vegna drykkju eldri borgara Ráðherra hafi gefið veiðileyfi á sig Rauð norðurljós vegna kórónugoss Hljóp á sig Ósanngjarnt að skattgreiðendur borgi framkvæmdaruslið Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Össur um öryggismálin, vandi vinstrisins og falin fíkn eldri borgara Íslendingur handtekinn á EM Ráðuneytið vill að fleiri bjóði sig fram Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Handtökur, húsleit og haldlögð vopn í lögregluaðgerðum á Akureyri Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Sjá meira