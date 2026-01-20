Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. janúar 2026 10:26 Tónlistarkonan Lily Allen virðist greinilega frekar á bandi Brooklyn Beckham en foreldra hans, Victoriu og Davids. Getty Tónlistarkonan Lily Allen hefur greinilega valið sér fylkingu í deilum innan Beckham-fjölskyldunnar sem hafa gerjast um nokkurra ára bil og sprungu í loft upp þegar Brooklyn Beckham, frumburður Victoriu og Davids, sagðist ekki vilja sættast við fjölskyldu sína. Hinn 26 ára Brooklyn opinberaði deilurnar á Instagram-hringrás sinni í gær þar sem hann sagði foreldra sína taka ímynd fjölskyldunnar ofar öllu öðru, þau hefðu stýrt umfjöllun fjölmiðla um málið og reynt að eyðileggja samband hans og eiginkonu hans, Nicolu Peltz. Fyrir yfirlýsingu hans höfðu slúðurfréttir gengið um margra mánaða skeið um deilur innan fjölskyldunnar. „Ég hef þagað í mörg ár og gert allt sem ég get til að halda þessum málum fyrir mig. Því miður hafa foreldrar mínir og teymi þeirra haldið áfram að leita til fjölmiðla, sem gefur mér ekkert annað val en að tala fyrir mínu máli og segja sannleikann um aðeins sumar af þeim lygum sem hafa verið birtar,“ sagði Brooklyn í textanum. „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína. Mér er ekki stjórnað, ég er að standa með sjálfum mér í fyrsta skipti á ævinni,“ sagði hann á öðrum stað. Brooklyn hefur starfað sem fyrirsæta og ljósmyndari en einnig reynt fyrir sér í matreiðslu og gaf út sjónvarpsþættina Cookin' With Brooklyn þar sem maturinn var þó ekki eldaður af honum sjálfum. Árið 2022 giftist hann bandarísku leikkonunni Nicolu Peltz, sem er dóttir milljarðamæringsins Nelson Peltz og fyrrverandi fyrirsætunnar Heffner Peltz, og hefur samband hans við Victoriu og David verið við alkul síðan. Áður eldað grátt silfur við Victoriu Opinberunin í gær hefur vakið gríðarlega athygli, sérstaklega á Bretlandseyjum, þar sem fréttamiðlar og samfélagsmiðlar hafa logað. Ein þeirra sem hefur tjáð sig um málið er poppsöngkonan Lily Allen sem birti mynd af Brooklyn á Instagram-síðu sinni í gær. Brooklyn í West End Girl-úlpunni. Allen birti mynd af Brooklyn í blárri hvítdoppóttri úlpu, þeirri sömu og hún klæddist sjálf framan á nýjustu plötu sinni, West End Girl, þar sem hún opinberaði sig um eitrað hjónaband sitt við eiginmann sinn, David Harbour, hvernig hún kóaði með honum áður en hún fékk á endanum nóg þegar hann hélt framhjá henni með konu sem þau þekktu. Allen virðist þannig leggja Brooklyn að jöfnu við sjálfa sig og taka hlið hans í deilunum. Þar með er Allen mögulega að kveikja aftur upp í deilum sínum við Victoriu en söngkonan baunaði ítrekað á fyrirsætuna árið 2007 og kallaði hana hlægilegan athyglissjúkling. „Þú ert ekki að kynna neitt, þú þarft ekki á peningunum að halda, þetta snýst bara um athygli,“ sagði Allen um Victoriu og veru hennar í fjölmiðlum. Samband þeirra Lily og Victoriu hafði verið stirt síðan en þær sættust þó árið 2023 og talaði Allen þá fallega um Kryddpíuna. En þessi óbeina stuðningsyfirlýsing Allen við Brooklyn er vís til að endurnýja illdeilurnar. Bretland Hollywood Mest lesið Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Lífið Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ Lífið Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Lífið Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Lífið „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Lífið Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til Lífið Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Menning Aron Mola ástfanginn í bíó Lífið „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Lífið Brooklyn Beckham og Nicola Peltz héldu brúðkaup ársins um helgina Lífið Fleiri fréttir Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Greipur telur Trump hafa ruglast á Grænlandi og Íslandi „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Krakkatía vikunnar: Fjöll, friðarsúlan og geimurinn Auðunn Lúthersson selur austurbæjarperlu Skautafjör á Laugarvatni í dag Fréttatía vikunnar: Bruni, Grænland og handbolti Íþróttapar keypti einbýlishús í Hafnarfirði á 162 milljónir Svona heldur Rakel sér unglegri Gugga í gúmmíbát og Patrekur Jaime í eina sæng „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ „Við náðum að nýta hverja einustu stund með pabba“ „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Sólveig Anna greinir woke-ið Bergþór og Laufey selja slotið Sjá meira