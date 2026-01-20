Flughált er á höfuðborgarsvæðinu og starfsmenn borgarinnar og Vegagerðar í óða önn við að salta göturnar nú í morgunsárið.
Á upplýsingasíðu Vegagerðarinnar kemur fram að svipaða sögu sé að segja frá Austulandi, þar sem flughált er á Fagradal og hálka á flestum öðrum leiðum.
Svipað ástand er svo á Suðurlandi og á Suðausturlandi. Hálkublettir eru á milli Víkur og Kirkjubæjarklausturs og á Skeiðarársandi, og flughált er víða í Landeyjum, á Þykkvabæjarvegi, Bræðratunguvegi og á hluta Landvegar og Þjórsárdalsvegar.
Hálka er á flestum öðrum leiðum.