Ráðamenn í Evrópu funda stíft vegna stöðunnar sem upp er komin í álfunni eftir að Bandaríkjaforseti boðaði að hann myndi refsa með tollum sumum af þeim Evrópuríkjum sem setja sig upp á móti Grænlandsásælni hans.
Við förum yfir það nýjasta í þróuninni og ræðum við Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, um öryggismálin en hann var fyrir nokkrum árum formaður sérstakrar Grænlandsnefndar. Þá tökum við púlsinn á fólkinu í landinu og fáum að heyra hvernig því líður vegna þróunarinnar á Grænlandi.
Um fjórðung allra heimsókna á bráðamóttöku má rekja til áfengisneyslu. Í fréttatímanum verður rætt um falinn vanda í samfélaginu sem er áfengisneysla eldri borgara en starfsmenn heimaþjónustu og hjúkrunarheimila óska vikulega eftir aðstoð vegna drykkju skjólstæðinga.
Vor til vinstri, nýtt stjórnmálaafl fer tiltölulega brösulega af stað en Vinstri græn og hluti Sósíalistaflokksins tilkynntu í gær að flokkarnir hygðu á sameiginlegt framboð í Reykjavík en ekki allir lögðu sama skilning í það sem um var samið. Við ætlum að komast til botns í málinu í kvöldfréttum.
Loðnuvertíðin er hafin og fyrsta loðnan veiddist í morgun út af Austfjörðum. Kristján Már rýnir í loðnuleitina í tímanum. Við verðum þá í beinni frá Alþingi þar sem samgönguáætlun var rædd og frá VR þar sem formaður félagsins mun bregðast við gjaldskrárhækkunum Veitna.
Í sportinu tengjum við okkur við Svíþjóð þar sem okkar menn eru staddir á EM í handbolta og rýnum í leik morgundagsins sem verður stóra próf strákanna okkar á mótinu hingað til. Í Íslandi í dag kynnumst við yngsta stórmeistara landsins, sem segist stefna á heimsmeistaratitilinn í annarri framandi íþrótt.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.