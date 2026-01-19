Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um málefni Grænlands og hið ótrúlega bréf sem Donald Trump Bandaríkjaforseti sendi á forsætisráðherra Noregs.
Í bréfinu segir hann að í ljósi þess að norska nóbelsnefndin hafi ekki sæmt hann Friðarverðlaunum Nóbels á dögunum sé hann ekki lengur skuldbundinn til að huga aðeins að friði í heiminum.
Einnig fjöllum við um átök innan Vinstri grænna í Reykjavík en félagsfundur sem haldinn var í flokknum í gær virðist ætla að draga dilk á eftir sér.
Að auki verður rætt við framkvæmdastjóra FÍB sem segir mikilvægt að fólk skrái kílómetrastöðu ökutækja áður en fresturinn rennur út á morgun.
Í íþróttunum tökum við að sjálfsögðu stöðuna á strákunum okkar á EM en mótið hefur byrjað vel fyrir Íslendinga.