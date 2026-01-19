Lífið

Havana-heil­kennið heldur á­fram að kveikja sam­særis­kenningar

Atli Ísleifsson skrifar
Hundruð starfsmanna í utanríkisþjónustu Bandaríkjanna hafa lýst lamandi svima, nístandi höfuðverk, suði í eyrum og minnistruflunum og hefur það verið nefnt Havana-heilkennið.
Þrátt fyrir umfangsmiklar rannsóknir og fjölda opinberra skýrslna hefur ekki enn tekist að ráða gátuna um hið svokallaða Havana-heilkenni. Hundruð starfsmanna í utanríkisþjónustu Bandaríkjanna hafa lýst lamandi svima, nístandi höfuðverk, suði í eyrum og minnistruflunum. Málið er enn óleyst ráðgáta sem heldur áfram að næra sögur um dularfull vopn og leynilegar tilraunir stórvelda.

Í seinni þætti hlaðvarpsins Skuggavaldið af tveimur um málið er fjallað um helstu kenningar sem settar hafa verið fram til að skýra Havana-heilkennið: hljóðvopn, örbylgjuárásir og einhvers konar geðræna hópsýkingu. Í þættinum er farið yfir hvað nýjar læknisfræðilegar rannsóknir og sameiginlegt mat bandarísku leyniþjónustunnar segja. Því er velt upp hvort mögulega nái engin ein skýring virðist ná utan um öll tilvikin.

Á sama tíma birtast áfram nýjar frásagnir sem minna á Havana-umræðuna. Nýlegur orðrómur um að bandarískar sérsveitir hafi beitt „sonic weapon“ við handtöku Nicolás Maduro í Venesúela í byrjun janúar hefur farið hratt um netheima. Orðrómurinn fékk byr undir báða vængi eftir að Karoline Leavitt, upplýsingafulltrúi Hvíta hússins, deildi frásögn um það efni á samfélagsmiðlum.

Í frétt Vísis í síðustu viku kom einnig fram að varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefði keypt tilraunatæki sem framleiðir sérstakar bylgjur og gæti hugsanlega varpað einhverju ljósi á sum tilvik Havana-heilkennisins. Enn er þó langt í að slíkt tæki útskýri heildarmyndina og ágreiningur ríkir bæði um virkni þess og túlkun gagna.

Sérfræðingar í öryggis- og valdastjórnmálum hafa ítrekað bent á að bæði lýðræðisríki og einræðisríki geti haft hag af því að ýta undir hugmyndir um að þau ráði yfir dularfullum og tæknilega yfirburðamiklum vopnum sem keppinautar þeirra hafi ekki. Slíkur orðrómur getur haft fælingarmátt út á við, jafnvel þótt hann byggist að mestu á ímynd og goðsögn fremur en staðfestum gögnum.

Síðari þáttur Skuggavaldsins um Havana-heilkennið er nú aðgengilegur í helstu hlaðvarpsveitum.

Skuggavaldið Kúba

