Innlent

Sala á græn­lenskum á Ís­landi nær tvö­faldast

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Guðrún Þorvaldsdóttir til vinstri veitir Íslensku fánasaumastofunni forstöðu. Hér er verið að festa sólina á grænlenska fánann.
Guðrún Þorvaldsdóttir til vinstri veitir Íslensku fánasaumastofunni forstöðu. Hér er verið að festa sólina á grænlenska fánann. Íslenska fánasaumastofan

Íslenskir fánaframleiðendur taka eftir marktækri aukningu í áhuga Íslendinga á grænlenska fánanum, Erfalasorput eins og þeir kalla hann á sínu máli. Rekstrarstjóri Fánasmiðjunnar segir að 85 prósent aukning á pöntunum á milli mánaða.

Örn Smári Gíslason rekur Fánasmiðjuna á Ísafirði sem sérhæfir sig í prentun fána. Hann segist hafa tekið vel eftir auknum áhuga á grænlenska fánanum frá því fyrir um mánuði síðan. Eftir áramót fóru hótanir Donald Trump Bandaríkjaforseta um að innlima landið að verða raunsærri og raunsærri og þá hefur líklega bæst í hóp þeirra sem eru í fánakaupahugleiðingum.

Fánasmiðjan á Æðartanga 12 á Ísafirði.Fánasmiðjan

Hann segir það mest vera borðfána og handfána sem fólk er að kaupa en að ljóst sé að Íslendingar séu að verða meðvitaðri um frændur sína í norðri, austri, suðri og vestri og vilji sýna þeim samstöðu á þessum umbrotatímum. Hann segir framboðið hafa verið lítið á grænlenska fánanum hér á landi fyrir nokkrum árum síðan þannig að aukningin sé veruleg.

„Það er einhver vitundarvakning. Alveg tvímælalaust,“ segir hann.

Sólin sem sest á bak við jökulinn.Íslenska fánasaumastofan

Guðrún Þorvaldsdóttir hjá Íslensku fánasaumastofunni á Hofsósi segist einnig hafa tekið eftir mikilli aukningu á pöntunum á grænlenska fánanum. Íslenska fánasaumastofan er eina fyrirtækið á landin usem framleiðir íslenska fánann eftir ströngustu reglum er varða liti, stærðir og hlutföll og gera má ráð fyrir að grænlensku fánarnir þeirra séu ekki síðri

Grænland Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið