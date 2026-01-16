Margrét Friðriksdóttir, sem sætir ákæru fyrir meiðyrði í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara, segir Barböru hafa framið á henni réttarmorð, með því að sakfella hana fyrir hótunarbrot. Hún hafið reiðst vegna þess og því ritað færslu á Facebook, þar sem hún úthúðaði dómaranum. Hún kveðst hafa opnað orðabók í leit að mildasta orðinu til þess að lýsa Barböru. „Viðbjóðslegur dómur og lauslát mella gefur sinn dóm,“ sagði hún meðal annars.
Aðalmeðferð í máli Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á hendur Margréti Friðriksdóttur, ritstjóra vefsins Frettin.is, fer fram í dag. Margrét er ákærð fyrir ærumeiðingar í garð dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur sem hafði sakfellt hana fyrir hótanir.
Dagana eftir að Margrét var sakfelld, í febrúar árið 2023, fyrir hótanir í garð baráttukonunnar Semu Erlu Serdaroglu í Héraðsdómi Reykjavíkur birti Margrét færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún kallaði Barböru meðal annars „lausláta mellu“.
Hún hélt því jafnframt fram að vitnisburðir í máli hennar hefðu verið falsaðir og um hefði verið að ræða „plott“ til að fá hana sakfellda.
Þess má geta að dómnum á hendur Margréti fyrir hótanirnar var áfrýjað til Landsréttar og þar var hún sýknuð.
Aðalmeðferð málsins hófst í morgun í Héraðsdómi Reykjaness á framburði Margrétar sjálfrar. DV greinir frá honum.
„Ég varð fyrir hræðilegu áfalli þegar Barbara Björnsdóttir framdi á mér réttarmorð þrátt fyrir vitnisburð sem staðfesti sakleysi. Bjó til lygasögu í dómsorði sínu. Sakaði mann sem hún þekkti ekki neitt um að vera vinur minn. Mér var tjáð fyrir dóminn að það væri búið að ákveða að dæma mig. Ég trúði því ekki en svo kom á daginn að hún fremur á mér réttarmorð,“ sagði hún meðal annars.
Hún hefði, eðlilega, reiðst við þetta og fengið mikið áfall. Fólk gæti sagt ýmislegt í hita leiksins þegar það reiddist. Hún hefði heyrt að Barbara væri óheiðarleg og hefði framið hjúskaparbrot með yfirmanni á vinnutíma í dómshúsi.
„Að mínu mati er þessi kona vanhæfur dómari.“
Þá sagði Margrét að hún standi við ummælin sem hún lét falla um Barböru. Hún teldi sig hafa farið mildum höndum um Barböru með því að kalla hana „mellu“. Hún hafi flett í orðabók til þess að finna mildasta orðið til þess að lýsa henni.
Hún hafi kallað hana mellu vegna meints framhjáhalds hennar með Símoni Sigvaldasyni, sem þá var dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur. Margrét fullyrti að Barbara hefði verið skipuð varadómstjóri eftir að upp komst um meint framhjáhald og það eftir meðmæli Símonar.