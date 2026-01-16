Svona heldur Rakel sér unglegri Stefán Árni Pálsson skrifar 16. janúar 2026 12:03 Vala Matt fór í gegnum matarræði Rakelar í íslandi í dag í gærkvöldi. Frumkvöðullinn og athafnakonan Rakel Halldórsdóttir er með þrjár háskólagráður og meðal annars gráður frá Harvard í Bandaríkjunum og einnig frá Milano á Ítalíu. Rakel vakti mikla athygli og aðdáun þegar hún stofnaði einn af fyrstu bændamörkuðunum í Reykjavík, markaðinn og heilsuverslunina Frú Laugu. En Rakel passar vel upp á að borða helst lífrænan og hreinan mat og hreyfa sig á hverjum degi, til dæmis með því að fara í göngutúra á hverjum einasta degi og ganga alltaf upp stiga og helst tvær tröppur í einu. Og Rakel lítur út fyrir að vera tuttugu árum yngri en hún er vegna hollustu og lífsstíls. Og eiginmaður Rakelar, myndlistarmaðurinn Helgi Þorgils, nýtur góðs af og er varla orðinn gráhærður rúmlega sjötugur að aldri. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og heimsótti þessa flottu konu. Einn daginn eru egg óholl og næsta dag orðin holl „Við borðum engar jurtaolíur í rauninni nema ólífuolíu. Hún er bráðholl að mínu mati. Og við borðum hana bara alveg með öllum mat. Bara við hellum henni á allt ferskri og þegar ég steiki mat, sem ég geri ekkert oft af því að ég reyni að baka frekar mat. Það er hollasta aðferðin að mínu mati. Ég segi alltaf að mínu mati af því að það eru skiptar skoðanir og náttúrulega eru upplýsingar alltaf að breytast. Núna í um 54 ár hef ég sem sagt bara svo oft séð hlutina bara umveltast. Einn daginn eru egg það versta sem þú getur borðað og svo hérna næsta dag eru þau það besta sem þú getur borðað. Eins og í dag núna er fólk að tala um það að það sé bara frábær næring fyrir alla og hafi engin áhrif á kólesterólið sem var alltaf verið að tala um áður,“ segir Rakel og heldur áfram. „Ég stofnaði bændamarkaðinn með fyrrverandi manni mínum. Vegna þess að við vorum vön að hafa aðgengi að góðum mat beint frá bændum erlendis þar sem við bjuggum. Bæði í Boston og líka á Ítalíu. Við vorum bæði á Ítalíu fyrir og eftir Boston. Þannig að við vorum alveg í nokkur ár úti. Og þá fórum við á bændamarkaði og keyptum bara ferskt og gott beint frá bændum. Það reynum við að gera hér heima líka núna. Við reynum að kaupa bara íslenskar afurðir beint frá býli, merktar þannig. Grænmeti og bara kjöt og fisk og allt sem er íslenskt og gott. Því treysti ég vel, ég treysti bændunum og ég veit að þeir eru ekkert að setja nein eiturefni.“ Reyna að sleppa sykri Hún reynir eftir bestu getu að sneiða fram hjá ýmsum hráefnum. „Það er mikið af jurtaolíu í snakki. En þótt ég segi við borðum það ekki, þá meina ég ekki að við borðum það aldrei. Við erum ekki með neina svona harða stefnu. Bara allir fá það sem þeir vilja. Við borðum alveg, drekkum gos, við reynum að sleppa sykri. Ég nota frekar möndlusýróp eða döðlusýróp og hnetur og möndlur og eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem er gott. Það er hægt að para með súkkulaði.“ Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Ísland í dag Matur Mest lesið „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ Lífið Kvikmyndirnar sem beðið er eftir 2026 Bíó og sjónvarp „Við náðum að nýta hverja einustu stund með pabba“ Lífið Gugga í gúmmíbát og Patrekur Jaime í eina sæng Lífið Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lífið Svona heldur Rakel sér unglegri Lífið „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Tónlist Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Lífið Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Lífið „Þetta virkar ekki alveg saman“ Lífið Fleiri fréttir Svona heldur Rakel sér unglegri Gugga í gúmmíbát og Patrekur Jaime í eina sæng „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ „Við náðum að nýta hverja einustu stund með pabba“ „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Sólveig Anna greinir woke-ið Bergþór og Laufey selja slotið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Rosalia komin með skvísu upp á arminn „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Innflytjendamálin eru fíllinn í stofunni Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Skóli við rætur Vatnajökuls Faðir Dilberts allur Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Sjá meira