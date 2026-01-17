Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar 17. janúar 2026 07:02 Högni Kjartan hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan 23. desember síðastliðinn. Hann hefur neitað sök í málinu. Policía Nacional de Colombía Högni Kjartan Þorkelsson, sem situr í gæsluvarðhaldi í Medellín í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku, var í félagi við aðra ólögráða stúlku þegar hann var handtekinn þann 23. desember síðastliðinn. Þetta kemur fram í fréttum sem birst hafa á kólumbískum vefmiðlum og byggja á tilkynningu frá lögregluyfirvöldum í Kólumbíu. View this post on Instagram A post shared by Alcaldía de Medellín (@alcaldiademed) Bauð stúlkunni peninga í skiptum fyrir kynmök Vísir greindi frá því þann 23. desember síðastliðinn að íslenskur karlmaður á fertugsaldri hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í Medellín í Kólumbíu, grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára gamalli stúlku. Meint brot átti sér stað aðfaranótt 6. desember síðastliðinn. Fram kom að Íslendingurinn hefði verið nafngreindur á vefmiðlum ytra og kemur þar fram að hann heiti Högni Kjartan Þorkelsson og sé ferðamaður frá Íslandi. Samkvæmt yfirvöldum í Kólumbíu hafði Högni Kjartan samband við stúlkuna í San Diego-hverfinu í miðborg Medellín og bauð henni peninga í skiptum fyrir kynmök, áður en hann fór með hana í íbúð í Simón Bolívar-hverfinu í vesturhluta borgarinnar, þar sem kynferðisofbeldið á að hafa átt sér stað. Hann var handtekinn skömmu eftir atvikið, eftir að stúlkan slapp úr íbúðinni og leitaði til lögreglu. Samkvæmt skýrslum saksóknaraembættisins í Kólumbíu (Fiscalía General de la Nación) var stúlkan beitt kynferðislegu ofbeldi, og í sumum fréttum er einnig minnst á líkamlegt ofbeldi, svo sem barsmíðar. Klippa: Íslendingur handtekinn í Kólumbíu Lögð var fram ákæra á hendur Högna Kjartani þann 22.desember síðastliðinn, fyrir alvarlegt kynferðisbrot gegn ólögráða einstaklingi. Fram kemur að Högni Kjartan neiti sök í málinu. Dómarinn féllst þó á kröfu saksóknara og úrskurðaði hann í gæsluvarðhald í þágu rannsóknarhagsmuna. Málið á borði borgaraþjónustunnar Vefmiðlar í Kólumbíu hafa nú greint frá því að brotaþolinn í málinu sé hluti af LGBTQ-samfélaginu. Hún hefur verið sett undir vernd barnaverndaryfirvalda í Kólumbíu (ICBF) á meðan rannsókn málsins stendur yfir. Þegar Högni Kjartan var handtekinn var hann að sögn lögreglu í félagi við aðra ólögráða stúlku, 17 ára, auk móður hennar. Yfirvöld hafa lýst því yfir að verið sé að kanna hvort móðirin hafi með einhverjum hætti auðveldað eða liðsinnt við að koma á samskiptum milli þeirra, sem gæti leitt til sérstakrar rannsóknar á hennar hlut. Í samtali við Vísi staðfestir Ægir Þór Eysteinsson, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins að mál Högna Kjartans sé komið inn á borð borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins. Embættið veiti ekki frekari upplýsingar um einstök mál. Vakti athygli snemma fyrir sölumennsku Högni Kjartan hefur áður vakið athygli fjölmiðla hér á landi. Í viðtali við DV í júní 2008, þá 21 árs gamall, var hann kynntur sem ungur og afar umsvifamikill sölufulltrúi hjá Remax Þing, þar sem hann lýsti sjálfum sér sem „fæddum sölumanni“. Tilefni viðtalsins var að Högni Kjartan hafði keypt baksíðu símaskrárinnar undir auglýsingu, sem hann sagði sjálfur vera tilraun til að vekja jákvæða umræðu um fasteignaviðskipti á tímum niðursveiflu. Í sama viðtali kom fram að hann hefði þegar sem barn stundað viðskipti, meðal annars með sölu á körfuboltamyndum, og að hann hefði búið í Bandaríkjunum sem unglingur þar sem hann kynntist fasteigna- og lánamarkaði. Hann sagðist hafa unnið sem sölumaður hjá 365 miðlum áður en hann færði sig alfarið yfir í fasteignaviðskipti. Í júlí sama ár birtist annað viðtal við Högna Kjartan í Fréttablaðinu, þar sem sagt var frá því að hann hefði opnað myndlistarsýningu í versluninni Mohawks á Laugavegi, ásamt yngri bróður sínum. Þar kom fram að hann hefði stundað myndlist frá unga aldri, meðal annars vegglist og strigaverk, samhliða störfum sínum við fasteignasölu. Í viðtalinu sagði Högni myndlistina vera sitt áhugamál, en fasteignasöluna sitt aðalstarf. Hann kvaðst ekki hafa áhyggjur af sölu verka sinna, enda væri hann „mikill sölumaður að upplagi“. Í janúar 2018 fjallaði DV um mál tengt listaheiminum í Reykjavík, þar sem Högni Kjartan kom við sögu í tengslum við ásakanir sem þá voru til umfjöllunar. Sú umfjöllun tengist ekki núverandi máli í Kólumbíu, en er hluti af opinberri fjölmiðlasögu hans hér á landi.

Íslendingar erlendis Kólumbía Kynferðisofbeldi 