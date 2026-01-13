Tilraun ökumanns til að komast undan lögreglu sem hafði veitt honum eftirför síðdegis í dag endaði ekki betur en svo að bíll hans hafnaði á ljósastaur við Ártúnsbrekku í Reykjavík. Uppákoman hefur valdið nokkrum umferðartöfum á svæðinu til viðbótar við annars nokkuð þunga síðdegisumferð samkvæmt upplýsingum frá lögreglu.
Á meðfylgjandi mynd má sjá hvar bíllinn lenti á ljósastaur og viðbragðsaðila að störfum á vettvangi en lögreglan var við eftirlit þegar hún hugðist stöðva ökumanninn sem virti beiðni þar um að vettugi.
„Þetta var ökumaður á fólksbifreið sem virti ekki stöðvunarmerki lögreglu. Honum var veitt eftirför og bifreiðin endaði þarna á ljósastaur. Hann var síðan handtekinn og færður á lögreglustöð,“ segir Árni Friðleifsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Ekki virðist sem viðkomandi hafi verið mikið slasaður enda var ekki kallað eftir sjúkrabíl á vettvang, en bíllinn hafnaði á ljósastaur við aðreinina af Reykjanesbraut og upp í Ártúnsbrekku. Að öðru leyti kveðst Árni ekki geta veitt frekari upplýsingar um málið að svo stöddu.