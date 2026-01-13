Faðir Dilberts allur

Scott Adams, umdeildur skapari myndasagnapersónunnar Dilberts, er látinn, 68 ára aldri. Hann hafði glímt við krabbamein í blöðruhálskirtli og biðlaði til Bandaríkjaforseta að reyna að bjarga lífi hans.
Adams upplýsti um veikindi sín í maí. Krabbameinið hefði dreift sér í bein og sagðist hann búast við því að fara yfir móðuna miklu á næstunni.
Í nóvember leitaði Adams á náðir Donalds Trump Bandaríkjaforseta um að liðka fyrir því að hann fengi tilraunameðferð til að lengja líf hans. Trump sagðist ætla að verða við þeirri bón.
Þekktasta sköpunarverk Adams var „Dilbert“, myndasaga um lífsleiðan skrifstofustarfsmann sem birtist í fjölda dagblaða víða um heim.
Reiðilestur Adams um blökkumenn í samfélagsmiðlamyndbandi árið 2023 gerði að miklu leyti úti um feril myndasöguhöfundarins. Lýsti hann svörtu fólki sem „haturshópi“ og varaði hvíta við að umgangast það.
Útgáfufélög ákváðu í framhaldinu að hætta að birta Dilbert á síðum blaða sinna. Harmaði Adams að orðspor hans væri í rúst vegna ummæla sem hann sagði tekin úr samhengi.
„Meirihluti tekna minna verður horfinn í næstu viku. Orðspor mitt það sem eftir er ævinnar er í rúst. Maður kemur ekki til baka eftir þetta, ekki satt? Það er engin leið til að koma til baka eftir þetta,“ sagði Adams sem sakaði dagblaðaútgefendur um að „slaufa“ sér.
