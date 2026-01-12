Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Jakob Bjarnar skrifar 12. janúar 2026 11:47 Ráðherraskiptin þýða nokkurt rót á aðstoðarmannahópnum, þar eru nokkrar hrókeringar. vísir/vilhelm Hreiðar Ingi Eðvarðsson verður Ragnari Þór Ingólfssyni félagsmálaráðherra til aðstoðar. Sigurjón Arnórsson og Ágúst Ólafur Ágústsson verða aðstoðarmenn Ingu Sæland en eins og kunnugt er skipti hún um ráðuneyti, fór úr félags og húsnæðismálaráðuneytinu og tók við mennta- og barnamálaráðuneytinu. Sigurjón, sem hefur fylgt Ingu eins og skugginn, fylgir henni úr félags- og húsnæðismálaráðuneytinu en Ágúst Ólafur var fyrir í ráðuneytinu en hann aðstoðaði Guðmund Inga Kristinsson sem sagði af sér ráðherradómi.Guðbjörg Ingunn fer í frí Þetta þýðir að Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir, sem var aðstoðarmaður Ásthildar Lóu Þórsdóttur, þá er hún var um skamma hríð mennta- og barnamálaráðherra, og fylgdi svo ráðuneytinu sem aðstoðarmaður Guðmundar Inga þegar hann tók við, er í lausu lofti. Guðbjörg Ingunn dregur sig í hlé eftir talsverðar sviptingar í ráðherraliðinu.stjórnarráðið Guðbjörg Ingunn segist ekki vita hvað taki nú við. „Ég hef ekki tekið ákvörðun um hvað ég fer að gera. Þetta hefur gerst allt svo hratt og ég ætla bara að byrja á smá fríi,“ segir hún í stuttu samtali við Vísi. Hreiðar Ingi heldur áfram í ráðuneytinu Síðustu ár hefur Guðbjörg, sem er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem er nýr félagsmálaráðherra, starfað í Suðurmiðstöð Reykjavíkur sem íþrótta- og samskiptatengill og sem verkefnastjóri Velkominn í hverfið, sem hefur það að markmiði að styðja sérstaklega við börn og fjölskyldur af erlendum uppruna. Hreiðar Ingi verður áfram í ráðuneytinu, nú til aðstoðar Ragnari Þór.stjórnarráðið Guðbjörg var ráðin í stöðu sérfræðings í mennta- og barnamálaráðuneytinu í byrjun árs, var svo ráðin aðstoðarmaður Ásthildar Lóu og þá Guðmundar Inga. Hreiðar Ingi Eðvarðsson verður aðstoðarmaður Ragnars Þórs. Hreiðar Ingi var áður aðstoðarmaður Ingu í ráðuneytinu. Hann er lögfræðingur að mennt og var áður framkvæmdastjóri þingflokks Flokks fólksins. Ragnar Þór er ekki búinn að taka ákvörðun um hver annar kemur þar að málum. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Stjórnsýsla Rekstur hins opinbera Mest lesið „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Innlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Innlent Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Innlent Danir standi á krossgötum Erlent Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Innlent Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Innlent Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum Innlent Fleiri fréttir Loka lauginni vegna veðurs Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Ásdís Halla og Erna Kristín skiptast á ráðuneytum Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ „Evrópusambandið hefur haft sömu viðskiptastefnu og Trump“ Sviminn hvarf eftir aðgerðina og hækjan horfin Banaslys í Rangárþingi Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Bein útsending: Ráðherraskipti á ríkisráðsfundi Fyrsta ár Náttúruverndarstofnunar gekk glimrandi vel Inga vill skóla með aðgreiningu Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Sjá meira