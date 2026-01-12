Aðeins á eftir að skrá kílómetrastöðu um 15% þeirra ökutækja á landinu sem ný lög um kílómetragjald ná yfir. Skráning kílómetrastöðu vegna gjaldsins er sögð hafa gengið vel, en þegar hefur staðan verið skráð vegna 85% af þeim ríflega 300 þúsund ökutækjum sem lögin ná yfir. Fyrsti gjalddagi vegna kílómetragjaldsins rennur upp eftir tæpar þrjár vikur.
Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins í dag er fullyrt að með lögum um kílómetragjald sem tóku gildi um áramótin verði gjaldtaka „sanngjarnari“ og hún endurspegli betur notkun ökutækja á vegakerfinu. Um leið sé skapaður „stöðugri og fyrirsjáanlegri tekjustofn“ til ríkisins af umferðinni til framtíðar líkt og það er orðað í tilkynningunni.
„Við þökkum fólkinu í landinu fyrir að hafa tekið vel á móti þessari mikilvægu kerfisbreytingu sem mun gera okkur sem samfélag betur í stakk búin til að fjármagna örugga og greiða vegi um allt land,“ er haft eftir Daða Má Kristóferssyni, fjármála- og efnahagsráðherra, í tilkynningunni. „Þetta er stór kerfisbreyting og því eðlilegt að það vakni margar spurningar. Við höfum því lagt okkur fram við að koma upplýsingum á framfæri og erum reiðubúin til að svara spurningum, veita aðstoð og bregðast við athugasemdum.“
Þá er í tilkynningunni útskýrt nánar hvers vegna mikilvægt sé að skrá kílómetrastöðu, en lagt er upp með að gjaldið verði greitt mánaðarlega frá og með næstu mánaðamótum en fyrsti gjalddagi kílómetragjaldsins er þann 1. febrúar næstkomandi.
Skatturinn reiknar gjaldið út frá meðalakstri samkvæmt síðustu tveimur skráningum kílómetrastöðu á þeim tíma sem sami aðili, hvort sem það er einstaklingur eða fyrirtæki, hefur haft ökutækið til umráða. Ef skráning liggur ekki fyrir áætlar Skatturinn hins vegar meðalaksturinn og leggur út frá því á bráðabirgðagreiðslu. Þá mælast stjórnvöld sérstaklega til þess að kílómetrastaða sé skráð fyrir 20. janúar ef ökutæki hefur verið keypt nýlega og aðeins liggur fyrir ein akstursskráning, ef ökutækið er nýlegt og hefur því ekki þurft að fara í árlega aðalskoðun, og ef notkun ökutækisins hefur breyst með slíkum hætti að hún endurspegli ekki núverandi notkun.
Nánari upplýsingar og um hvar má nálgast leiðbeiningar er að finna í tilkynningu stjórnarráðsins.