Fannar og Jói böðuðu hvorn annan

Í fyrsta þætti ársins af Gott kvöld á Sýn mættu skemmtilegir gestir og ræddu við þá Benedikt Valsson og Sveppa.
Þau Friðrik Dór, Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar voru gestir þáttarins.
Eins og svo oft áður fór Fannar Sveinsson út í bæ og hitti annað fólk í skemmtilegum aðstæðum. Að þessu sinni skellti hann sér til Hveragerðis í heimsókn til Jóa Fels.
Þar hefur hann komið sér vel fyrir en saman fóru þeir í pottinn, fengu sér einn kaldan og böðuðu síðan hvorn annan eins og sjá má hér að neðan en hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á Sýn+ og enn fleiri þætti að auki.