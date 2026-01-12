Kurteisisleg viðbrögð Laufeyjar Línar Jónsdóttur við því þegar ljósmyndarar kölluðu hana „Megan“ á rauða dreglinum fyrir Golden Globe verðlaunahátíðina hefur vakið athygli erlendra miðla.
Golden Globe-hátíðin fór fram í gærkvöldi, þar sem kvikmyndin One Battle After Another og sjónvarpsþáttaröðin Adolescence komu, sáu og sigruðu.
Laufey corrects photographers at the #GoldenGlobes:“My name isn’t Megan” pic.twitter.com/UTFEUfyUHJ— Pop Crave (@PopCrave) January 11, 2026
Laufey mætti á hátíðina í glæsilegum kjól frá Balenciaga en þegar ljósmyndarar kepptust um að ná athygli hennar á rauða dreglinum með því að kalla nafn hennar þá hrópuðu þeir „Megan“ í stað „Laufey“.
Laufey brást yfirveguð við og sagði: „Ég heiti ekki Megan, svo ég veit ekki...“.
Erlendir miðlar hafa gert því skóna að ljósmyndararnir hafi ruglast á Laufey og Megan Skiendiel, sem tilheyrir poppgrúppunni Katseye. Þá geta þeir ummæla netverja, sem margir hafa hrósað Laufey fyrir að bregðast kurteisislega og yfirvegað við misskilningnum.