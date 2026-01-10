Innlent

Bróðir Dags B „orð­laus“ yfir Krist­rúnu

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Gauti B Eggertsson, prófessor í hagfræði og bróðir Dags B Eggertssonar.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Gauti B Eggertsson, prófessor í hagfræði og bróðir Dags B Eggertssonar.

„Hvaða steinsteypa er þetta?“ segir Gauti B Eggertsson, bróðir Dags B Eggertssonar og prófessor í hagfræði, um nýlegt viðtal Heimildarinnar við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, þar sem hún sagði að hægt væri að finna sameiginlegan grundvöll með Miðflokknum í útlendingamálum.

„Ég er eiginlega orðlaus. Ég var að lesa viðtal við forsætisráðherra í Heimildinni,“ segir Gauti, og tekur svo fyrir það sem haft var eftir Kristrúnu í viðtalinu.

„Ýmislegt sem við getum náð saman um í útlendingamálum“

Í viðtalinu við Heimildina sagði Kristrún ýmislegt um útlendingamál, en hún sagði meðal annars að þrátt fyrir gagnrýni á efnahagsmál Miðflokksins væri mögulegt að finna sameiginlegan grundvöll í útlendingamálum með flokknum.

„Hvað útlendingamálin varðar, þá er ýmislegt sem við getum náð saman um í útlendingamálum,“ segir Kristrún. „Það þarf ekki annað en að skoða þau mál sem eru að fara í gegnum þingið.“

Tók hún fram að hún hefði gert athugasemdir við tón og framsetingu málflutnings Miðflokksmanna.

Ástandið eldfimt í Bandaríkjunum

Í pistli sínum tók Gauti málflutning og stefnu Miðflokksmanna fyrir áður en hann fór að tala um stefnu Bandaríkjastjórnar í innflytjendamálum.

„Í Bandaríkjunum ganga nú um götur grímuklædd, vopnuð lið, sem þurfa ekki að gera grein fyrir hver er á bak við grímuna. Þau beita hörðu og hamslausu ofbeldi, og geta gert slíkt án þess að standa skil gjörða sinna.“

„Ástandið hér vestra er eldfimara en ég hef nokkru sinni upplifað, síðan ég flutti hingað fyrir um 30 árum.“

„Og þetta — þessi stefna, þetta tungutak, þessi hugmyndafræði — er samkvæmt formanni Jafnaðarmannaflokks Íslands sá snertiflötur sem hún "játar" að líklegt sé að náist samstaða um?“ segir Gauti.

Eins og frægt er hvatti Kristrún Frostadóttir væntanlegan kjósanda Samfylkingarinnar sem var ósáttur við störf Dags sem borgarstjóra, að strika yfir nafn hans í kjörklefanum. Dagur stýrði ekki Samfylkingunni, heldur hún, hann væri „aukaleikari, ekki aðal, í þessu verkefni.“

Dagur steig svo fram og sagðist hafa gert ráð fyrir því að hann yrði þingflokksformaður, þegar Guðmundur Ari Sigurjónsson hafði verið kjörinn þingflokksformaður Samfylkingarinnar.

Fyrrverandi þingmaður hefur áhyggjur

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, hefur einnig lýst áhyggjum yfir tóninum sem Kristrún slær í viðtalinu.

„Ég bara skil ekki hvernig hægt er að gagnrýna á kurteisan hátt „eðli málflutningsins“ hjá Miðflokksfólki um útlendingamál en segja í sömu andrá geta náð saman við þau um útlendingamálin. Og verst er þegar sagt er að „fólk sé farið að upplifa óöryggi og tengja það beint við útlendinga..”“ segir Rósa Björk.

Rósa var kjörin á þing fyrir Vinstri græna 2016, en sagði sig úr flokknum þegar hann fór í ríkisstjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, og gekk til liðs við Samfylkinguna.

Hún gekk svo aftur til liðs við Vinstri græna haustið 2024.

