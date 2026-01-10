Hryðjuverkamálið svokallaða er komið á dagskrá Hæstaréttar. Málið verður tekið fyrir þann 11. febrúar næstkomandi en tæpt ár er síðan Landsréttur staðfesti sýknudóm Héraðsdóms Reykjavíkur.
Hæstiréttur samþykkti í maí síðastliðnum að taka málið fyrir en að mati réttarins hefur málið verulega almenna þýðingu. Mbl.is greinir fyrst frá að málið sé komið á dagskrá.
Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson eru ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka og vopnalagabrot. Á báðum dómsstigum hafa þeir verið sýknaðir af hryðjuverkahluta ákærunnar. Sindri var dæmdur í átján mánaða fangelsi í Landsrétti fyrir vopnalagabrot og Ísidór í fimmtán mánaða fangelsi.
Hæstiréttur mun ekki skoða þann hluta málsins er varðar vopnalagabrot. Fram kom í rökstuðningi ríkissaksóknara þegar hann óskaði eftir áfrýjunarleyfi að tvímenningarnir hefðu verið ranglega sýknaðir af hryðjuverkaákærunni og dómurinn væri því bersýnilega rangur. Taldi hann jafnframt mikilvægt að fá úrlausn hæstaréttar í málinu.
Sveinn Andri Sveinsson verjandi Sindra Snæs fær 120 mínútur í málflutningartíma fyrir Hæstarétti en Ásgeir Þór Árnason, nýr verjandi Ísidórs, fær sextíu mínútur. Einar Oddur Sigurðsson, hefur hingað til verið verjandi hans en er ekki með málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti. Bæði Ásgeir og Einar Oddur eru eigendur á lögmannsstofunni Lögmáli.
