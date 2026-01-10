Kom til átaka eftir þjófnað í verslun í annað sinn sama dag Lovísa Arnardóttir skrifar 10. janúar 2026 13:02 Sami maðurinn var staðinn að þjófnaði í Nettó í Hafnarfirði tvisvar í gær. Vísir/Ívar Fannar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í Nettó í Hafnarfirði í gærkvöldi þegar kom til átaka milli starfsmanns og karlmanns sem staðinn var að því að stela sígarettum úr versluninni. Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kom til átaka á milli starfsmanns og karlmanns, fædds árið 1994, sem stal sígarettum. Maðurinn hafði sama dag verið staðinn að þjófnaði í sömu verslun. Í dagbók lögreglu kom fram að lögregla hefði verið kölluð til vegna hnupls en í íbúagrúppu fyrir Norðurbæinn í Hafnarfirði var atvikið til umræðu. „Ef sá sem var í Nettó núna um 21 leitið og náði að halda niðri einstaklingi sem réðst á starfsmann búðarinnar er hér inni þá langar mig að segja þér að þú ert algjör hetja! Það voru þarna börn og fullorðnir sem urðu mjög skelkuð. Ég vil ekki hugsa það til enda ef þú hefðir ekki verið þarna. Eins vil ég koma á framfæri til Nettó að öryggisgæsla er algjört lágmark eftir að búðin fór að vera opin til 00.00. Það tók lögregluna rúmlega 10 mínútur að koma á vettvang,“ segir í nafnlausri færslu í hópnum. Lögreglumál Hafnarfjörður Mest lesið Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Innlent „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Innlent Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Erlent Sundlaugum lokað vegna óöruggra aðstæðna Innlent Viðverustjórn er hluti af sérfræðiþekkingu mannauðsfólks Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Miklar tafir á Hellisheiði vegna slyss Innlent Tár féllu, veðurguðir léku sér og stórmenni kvöddu sviðið Innlent Ráðast í úttekt á hljóðdempun á höfuðborgarsvæðinu Innlent „Ég veit ekkert hvað er í gangi“ Innlent Fleiri fréttir Vonast til stöðugleika eftir mikið umrótarár í ráðuneytinu Vonar að stöðugleiki skapist loks í ráðuneytinu og niðurrif í Grindavík Sundlaugum lokað vegna óöruggra aðstæðna Eigi að setja allan kraft í að hræða íslensku þjóðina í Evrópusambandið Viðverustjórn er hluti af sérfræðiþekkingu mannauðsfólks Tár féllu, veðurguðir léku sér og stórmenni kvöddu sviðið Slökktu eld í djúpgámi í Kópavogi Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Kviknaði í ruslagámi í Keflavík „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Ráðast í úttekt á hljóðdempun á höfuðborgarsvæðinu Frír leikskóli í sex klukkutíma á dag í Hveragerði Ákærður með hraði fyrir að nauðga dreng í Hafnarfirði Miklar tafir á Hellisheiði vegna slyss Tíðindi af kynferðisbrotamáli í Hafnarfirði „Ég veit ekkert hvað er í gangi“ Jón Rúnar stefnir Hafnarfjarðarbæ Framsókn velur á lista í febrúar og Einar enn óskoraður oddviti Hvatt til að hvíla einkabílinn vegna mengunar Enn eitt burðardýrið á leið í steininn Klappar fyrir ferðalöngunum í óveðrinu Skortur á húsnæði fyrsta verkefnið Átta mánuðir fyrir ofbeldi gegn eigin föður: „Ég stúta honum. Ég stúta þér sko“ „Ég er sátt“ Uppstökkun hjá Flokki fólksins og ferðalangar í vanda Samningur í höfn á síðustu stundu Rúmur fjórðungur lést vegna blóðrásarsjúkdóma Ekki hægt að byggja hagvöxt áfram á fólksfjölgun „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Sjá meira