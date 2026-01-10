Innlent

Sund­laugum lokað vegna óöruggra að­stæðna

Innilaugin er lokuð vegna bilunar í loftræstikerfinu.
Barna- og innilaug í Sundhöll Reykjavíkur hefur verið lokað vegna bilunar í loftræstingunni. Aðstæðurnar eru ekki taldar öruggar.

Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg kemur fram að loftræstingin í gömlu byggingu Sundhallar Reykjavíkur sé biluð. Ekki hefur tekist að finna út hvað olli biluninni.

„Aðstæður eru ekki öruggar, hvorki fyrir gesti né starfsfólk og því verður inni- og barnalaug Sundhallarinnar lokuð þar til loftræstingin er komin í lag,“ segir í tilkynningunni.

Tekið er fram að öll önnur aðstaða sé opin, það er að segja þrír heitir pottar, kaldur pottur, vaðlaug, útilaug, eimbað og sána.

