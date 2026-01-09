Karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið ákærður fyrir að brjótast inn á heimili í Hafnarfirði og brjóta þar gegn tíu ára dreng. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum okkar á Sýn klukkan hálf sjö.
Inga Sæland nýr menntamálaráðherra boðar breytingar. Lestur barna verði tekinn föstum tökum og snjallsímar verði ekki leyfðir í grunnskólum frá næsta hausti. Við ræðum við Ingu í kvöldfréttum og fjöllum um breytingar á ráðherraskipan. Þá ræðir Tómas Arnar Þorláksson við Guðlaug Þór Þórðarson þingmann Sjálfstæðisflokksins og Snorra Másson þingmann Miðflokksins um komandi þing. Þing verður sett eftir helgi.
Þá fjöllum við um að slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu ætlar í úttekt á notkun hljóðdempandi efna sem finnast á mörgum heimilum hér á Íslandi.
Við tölum líka við sérfræðing í málefnum Írans og fjöllum um spjallmennið Grok á samfélagsmiðlinum X sem notað hefur verið til kynferðislegra myndbirtinga.
Þá sýnum við frá þrettándagleði í Vestmannaeyjum þar sem tröll, álfar og jólasveinar verða áberandi.