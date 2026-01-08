Bandaríkin hafa burði til að innlima Grænland ætli þau sér það að mati fyrrverandi utanríkisráðherra. Prófessor í stjórnmálafræði tekur undir það og segir ólíklegt að Evrópa muni fórna NATO fyrir Grænland.
Við fjöllum um málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.
Hernaðarumsvif Bandaríkjamanna á Grænlandi voru gríðarleg á árum kalda stríðsins og voru þar þúsundir hermanna. Eftir að Sovétríkin leystust upp misstu Bandaríkjamenn að mestu áhuga á landinu og kölluðu nánast allt herlið sitt til baka. Kristján Már fréttamaður fer yfir málið í myndveri.
Það er misnotkun á opinberu kerfi að atvinnulífið noti heilbrigðiskerfið til að halda utan um fjarvistir starfsmanna segir formaður Félags íslenskra heimilislækna. Tíðar læknaheimsóknir fólks af erlendum uppruna í þeim tilgangi veki hann til umhugsunar hvort um mismunun sé að ræða.
Barn sem komið var með á bráðamóttöku barnaspítala Hringsins greindist með mislinga eftir ferð til útlanda. Unnið hefur verið að því að hafa samband við alla þá sem hugsanlega voru útsettir fyrir smiti. Við ræðum við sóttvarnalækni í beinni útsendingu.
Við heyrum af ástandinu í Minnesota í kjölfar þess að fulltrúi innflytjendaeftirlits Bandaríkjanna skaut konu til bana.
Þetta og margt fleira í beinni útsendingu á samtengdum rásum Sýnar á slaginu 18:30.