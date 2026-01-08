Innlent

Sex á slysa­deild og bílarnir óökufærir

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Mynd er úr safni.
Mynd er úr safni. Vísir/Vilhelm

Sex voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka eftir árekstur tveggja bíla á gatnamótum Garðvegs og Álftanesvegar í Garðabæ rétt eftir klukkan fjögur síðdegis í gær. Um töluverðan árekstur var að ræða, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu.

Til marks um það hafi báðir bílar verið óökufærir eftir áreksturinn. Tveir farþegar voru í öðrum bílnum en fjórir í hinum. Öðrum bílnum var ekið í veg fyrir hinn á gatnamótunum þar sem umferð er stjórnað með stöðvunarskyldu.

Annar bíllinn var tjónaður á vinstri hlið en framendinn var tjónaður á hinum. Báðir bílar voru fluttir af vettvangi með aðstoð dráttarbíls.

