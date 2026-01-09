Ný skólína frá Nike: Air Inga – „just do it“

Lífið

Sif Sigmarsdóttir skrifar
Sif Sigmarsdóttir er með vikulega pistla á Vísi.
Sif Sigmarsdóttir er með vikulega pistla á Vísi. Vísir/Sara Rut

Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.

Rýnt í aspas

Jemima Packington er bresk völva sem spáir í framtíðina með því að rýna í aspas. Hún varð fræg í kjölfar þess að hafa sagt fyrir um andlát Elísabetar Englandsdrottningar árið 2022.

Flestir láta sér nægja að borða aspas. Jemima Packington spáir hins vegar í hann.Getty

Þótt það hafi vart krafist mikilla ályktunarhæfileika – hvað þá aspasbúnts – að spá svo fyrir um framtíð 96 ára gamallar konu, líður nú ekki sá janúarmánuður án þess að Jemima mæti með aspasinn og greini almenningi frá því hvað árið beri í skauti sér.

Eðli spádóma

Enginn veitti því eftirtekt þegar Jemima Packington spáði því ranglega að útganga Bretlands úr Evrópusambandinu hefði engar slæmar afleiðingar fyrir efnahag landsins eða að Donald Trump sigraði forsetakosningarnar árið 2020.

En slíkt er eðli spádóma. Þegar maður hefur rangt fyrir sér tekur enginn eftir því.

Það er því af fullkomnu sjálfsöryggi sem ég spái fyrir um árið 2026 með því að lesa í poka af gömlum gulrótum sem ég fann í ísskápnum.

Janúar er mánuður boðháttar. Gerðu magaæfingar. Farðu á djúskúr. Skráðu þig á námskeið. Hlauptu hálfmaraþon.

Getir þú ekki sigrast á þeim, gakktu til liðs við þá.

ÞETTA MUN GERAST Á ÁRINU 2026:

  • Grænar Ora baunir komast á lista UNESCO yfir menningararf.

  • Inga Sæland verður andlit nýrrar skólínu hjá Nike: „Air Inga“ – „just do it“.

  • Snorri Másson gengur til liðs við Samfylkinguna.

  • Sigmundi Davíð er létt yfir að vera aftur orðinn flottasti gaurinn í bergmálshellinum sínum.

  • Árangur íslenskra skólabarna stórbatnar eftir að Íslendingar hætta þátttöku í PISA könnuninni.

  • FIFA veitir blaðamannaverðlaun stjórnvöldum í Sádi-Arabíu og bloggaranum Páli Vilhjálmssyni.

  • Donald Trump vinnur Heimsmeistaramótið í fótbolta.

  • Gervigreind verður kosin borgarstjóri Reykjavíkur.

  • Miðflokkurinn leggur fram þingsályktunartillögu þess efnis að konur, sem fæða fleiri en þrjú börn, fái heildarsafn verka Halldórs Laxness að gjöf frá innanríkisráðuneytinu.

  • Ísland gengur úr EFTA, Davíð Oddsson verður kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins, innflutningi á M&M verður hætt og bjórlíki verður valið drykkur ársins.

  • Ferðaþjónustan barmar sér.

  • Sjávarútvegurinn biður um ölmusu frá Mæðrastyrksnefnd.

  • Foreldrar, sem óska afkvæmum sínum til hamingju með afmælið á Facebook með yfirlýsingu um „að þau geri alla daga betri“, eru settir í straff fyrir að dreifa falsfréttum.

  • Stjórn Ríkisútvarpsins ákveður að gestir þáttarins Vikan með Gísla Marteini verði að lúta kvótum eftir kyni, búsetu, starfsgrein, þyngd og augnlit.

  • Jón Gnarr verður nýr þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta.

  • Framsóknarflokkurinn fer á þjóðminjaskrá.

  • Síðustu fimm lesendur Morgunblaðsins segja upp áskrift sinni í mótmælaskyni við uppsögn Kolbrúnar Bergþórsdóttur.

  • Þegar Kolbrún er ráðin aftur og telur sig sjá nakinn keisara spranga um ritstjórnina tekur Andrés Magnússon hana á teppið og kveður Stefán Einar einungis vera að prófa vinsælan stripl-lífsstíl fyrir Smartland.

  • Íslensk þjóðarframleiðsla dregst saman um sjö prósent þegar Nocco skortur verður í landinu.

  • Vegna verðbólgu hækkar „six, seven“ í „eight, nine“.

  • Það kemur eldgos, rigning og það snjóar.

  • Þetta reddast.

Gleðilegt ár.

