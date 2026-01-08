Stormur í aðsigi: Ræða sviptingar í alþjóðastjórnmálum í pallborði Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 8. janúar 2026 11:30 Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Baldur Þórhallsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir verða í pallborði ásamt þeim Erlingi Erlingssyni og Svanhildi Þorvaldsdóttur en Pia Hanson stýrir umræðum. Vísir/samsett Í kjölfar árásar Bandaríkjanna á Venesúela og orðræðu bandarískra leiðtoga um yfirtöku Grænlands hefur Alþjóðamálastofnun HÍ í samstarfi við Stjórnmálafræðideild skólans og Félag stjórnmálafræðinga boðað til pallborðsumræðna um þá spennu sem nú virðist vera að ná hámarki í alþjóðakerfinu. „Stórveldapólitík festir sig í sessi með tilheyrandi hervæðingu og vopnakapphlaupi þar sem smærri ríki mega sín lítils. Hvað þýðir þessi breytta heimsmynd fyrir smáríki eins og Ísland sem á allt undir því að ríki heimsins virði alþjóðalög og fullveldi ríkja? Hvernig á Ísland að haga samskiptum við sín helstu bandalagsríki undir þessum kringumstæðum? Er ástæða til að hafa áhyggjur af þeim stoðum sem varnir og öryggi landsins byggja á?“ segir meðal annars í lýsingu viðburðarins. Umræðurnar hefjast klukkan 12:15 í hádeginu í dag og verða í beinu streymi sem hægt er að fylgjast með hér á Vísi þegar viðburðurinn hefst. Pia Hanson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar, stjórnar umræðunum en í pallborði verða þau Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Stjórnmálafræðideild HÍ, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra, og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, framkvæmdastjóri Courage International og fyrrverandi alþingismaður. Utanríkismál Öryggis- og varnarmál Mest lesið „Málið er að ástandið fer versnandi“ Innlent „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Erlent Trump dregur enn frekar úr þátttöku Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu Erlent Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Erlent Ófremdarástand í bílastæðamálum aðhlátursefni Neytendur Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Innlent Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Innlent Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Erlent Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Innlent Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Veður Fleiri fréttir Gjaldskylduskógurinn verði grisjaður Stormur í aðsigi: Ræða sviptingar í alþjóðastjórnmálum í pallborði Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Meðalaldur hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ljósmæðra heldur áfram að hækka „Málið er að ástandið fer versnandi“ Ekið inn í verslun og á ljósastaur Þvag, saur og uppköst í klefum Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Símabann skilað góðum árangri þó sumir stelist í símann „Svartir sauðir misnoti réttindin“ og Reykjavík ræðst í aðgerðir Hildur hlýtur Íslensku bjartsýnisverðlaunin Rússneskt skip í íslenskri lögsögu og nemendur eiga erfitt með símabann Kleip og sparkaði í fjölda lögreglumanna og látin dúsa í einangrun mánuðum saman Árekstur á Álftanesvegi Tvennu vísað úr landi Munu skoða hvort tilefni sé til að hægja á inntöku nýrra barna Útlendingastofnun tilkynnir starfsmanninn til lögreglu Hægt að skíða í Ártúnsbrekku síðar í dag Börnin verði heima einn og hálfan dag í viku Mikill áhugi á fyrsta sæti hjá Viðreisn Stefán vill verða varaformaður Vara við norðaustan hríð á sunnanverðu landinu Jónas Már vill leiða Samfylkingu í Kópavogi Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Eldur kveiktur í lyftu Segir skynsamlegt að anda með nefinu varðandi Grænland Sami oddviti í fyrsta sinn í tæp þrjátíu ár Sjá meira