Stormur í að­sigi: Ræða sviptingar í al­þjóða­stjórn­málum í pallborði

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Baldur Þórhallsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir verða í pallborði ásamt þeim Erlingi Erlingssyni og Svanhildi Þorvaldsdóttur en Pia Hanson stýrir umræðum. 
Vísir/samsett

Í kjölfar árásar Bandaríkjanna á Venesúela og orðræðu bandarískra leiðtoga um yfirtöku Grænlands hefur Alþjóðamálastofnun HÍ í samstarfi við Stjórnmálafræðideild skólans og Félag stjórnmálafræðinga boðað til pallborðsumræðna um þá spennu sem nú virðist vera að ná hámarki í alþjóðakerfinu.

„Stórveldapólitík festir sig í sessi með tilheyrandi hervæðingu og vopnakapphlaupi þar sem smærri ríki mega sín lítils. Hvað þýðir þessi breytta heimsmynd fyrir smáríki eins og Ísland sem á allt undir því að ríki heimsins virði alþjóðalög og fullveldi ríkja? Hvernig á Ísland að haga samskiptum við sín helstu bandalagsríki undir þessum kringumstæðum? Er ástæða til að hafa áhyggjur af þeim stoðum sem varnir og öryggi landsins byggja á?“ segir meðal annars í lýsingu viðburðarins. 

Umræðurnar hefjast klukkan 12:15 í hádeginu í dag og verða í beinu streymi sem hægt er að fylgjast með hér á Vísi þegar viðburðurinn hefst.

Pia Hanson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar, stjórnar umræðunum en í pallborði verða þau Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Stjórnmálafræðideild HÍ, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra, og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, framkvæmdastjóri Courage International og fyrrverandi alþingismaður.

