Stefán vill verða varaformaður Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 7. janúar 2026 10:18 Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins. Mynd/Steinunn Þorvaldsdóttir Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, gefur kost á sér til að gegna embætti varaformanns flokksins. Kosið verður um forystu flokksins á komandi flokksþingi Framsóknar í næsta mánuði. „Eftir töluverða yfirlegu og fjölmargar áskoranir hef ég tekið ákvörðun um að bjóða mig fram til varaformanns Framsóknarflokksins á komandi flokksþingi," skrifar Stefán Vagn í færslu á Facebook þar sem hann greinir frá framboðinu. Til stendur að flokksþing Framsóknar fari fram í Reykjavík helgina 14.-15. febrúar en Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður flokksins, hyggst ekki halda áfram sem formaður. Meðal annars hefur verið skorað á Willum Þór Þórsson, Lilju Alfreðsdóttur, Ingibjörgu Isaksen og Einar Þorsteinsson til að gefa kost á sér til að leiða flokkinn, en enn á eftir að skýrast betur hverjir muni gefa kost á sér. Sjá einnig: Býður sig ekki fram til áframhaldandi formennsku „Ég vil leggja mitt að mörkum til að svo geti orðið. Ég tel að reynsla mín, bæði úr sveitarstjórnarmálum þar sem ég var oddviti í 12 ár og af störfum á Alþingi frá 2021, nýtist vel í því hlutverki. Ég hef starfað í Framsókn frá unga aldri og skynja vel hjarta flokksins og fólksins í landinu. Sem varaformaður mun ég leggja áherslu á að styrkja tengslin við grasrótina, skerpa áherslur og tryggja að það sem við ákveðum verði fylgt eftir af festu," skrifar Stefán Vagn ennfremur en færsluna má sjá í heild sinni hér að neðan. Facebook/Stefán Vagn Stefánsson Fréttin hefur verið uppfærð. Framsóknarflokkurinn