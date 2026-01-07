Innlent

Stefán vill verða vara­for­maður

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins.
Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins. Mynd/Steinunn Þorvaldsdóttir

Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, gefur kost á sér til að gegna embætti varaformanns flokksins. Kosið verður um forystu flokksins á komandi flokksþingi Framsóknar í næsta mánuði.

„Eftir töluverða yfirlegu og fjölmargar áskoranir hef ég tekið ákvörðun um að bjóða mig fram til varaformanns Framsóknarflokksins á komandi flokksþingi,“ skrifar Stefán Vagn í færslu á Facebook þar sem hann greinir frá framboðinu.

Til stendur að flokksþing Framsóknar fari fram í Reykjavík helgina 14.-15. febrúar en Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður flokksins, hyggst ekki halda áfram sem formaður. Meðal annars hefur verið skorað á Willum Þór Þórsson, Lilju Alfreðsdóttur, Ingibjörgu Isaksen og Einar Þorsteinsson til að gefa kost á sér til að leiða flokkinn, en enn á eftir að skýrast betur hverjir muni gefa kost á sér. 

„Ég vil leggja mitt að mörkum til að svo geti orðið. Ég tel að reynsla mín, bæði úr sveitarstjórnarmálum þar sem ég var oddviti í 12 ár og af störfum á Alþingi frá 2021, nýtist vel í því hlutverki. Ég hef starfað í Framsókn frá unga aldri og skynja vel hjarta flokksins og fólksins í landinu. Sem varaformaður mun ég leggja áherslu á að styrkja tengslin við grasrótina, skerpa áherslur og tryggja að það sem við ákveðum verði fylgt eftir af festu,“ skrifar Stefán Vagn ennfremur en færsluna má sjá í heild sinni hér að neðan.

Facebook/Stefán Vagn Stefánsson

Fréttin hefur verið uppfærð.

