Viðreisn mun í vor bjóða fram lista fyrir sveitarstjórnarkosningar á Akureyri. Það er í fyrsta sinn sem flokkurinn býður fram í sveitarfélaginu. Ákveðið hefur verið að fara í uppstillingu. Í tilkynningu segir að framboðið marki tímamót sé liður í því að efla starf flokksins á landsbyggð.
„Við erum gríðarlega spennt fyrir komandi mánuðum og teljum Viðreisn eiga fullt erindi inn í sveitarstjórnarkosningar,” segir Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, formaður Viðreisnar á Akureyri, í tilkynningu.
„Akureyrarbær, brátt svæðisborgin Akureyri er sveitarfélag sem er í góðum vexti, er vel rekið og íbúar leggja daglega hönd á plóg við að viðhalda góðu samfélagi. Við í Viðreisn höfum síðustu mánuði fundið fyrir miklum meðbyr með framboði og stefnum að því að stilla upp fjölbreyttum lista mannaðan af einstaklingum með ólíka reynslu, sem eru tilbúnir til þess að starfa fyrir sveitarfélagið af hjarta og sál með jákvæðu og lausnamiðuðu hugarfari, ” segir Lovísa enn fremur í tilkynningunni.