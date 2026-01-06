„Lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist“ Smári Jökull Jónsson skrifar 6. janúar 2026 13:09 Höfuðstöðvar Sjálfstæðisflokksins í Valhöll. Vísir/Einar Árnason Allt lítur út fyrir að Hildur Björnsdóttir verði ein í framboði til oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Leiðtogaprófkjör var fyrirhugað 24. janúar en nú lítur út fyrir að ekkert verði af því. Hildur Björnsdóttir hefur verið oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík síðan í kosningunum 2022 og borgarfulltrúi frá 2018. Hún gaf út fyrir nokkru að hún myndi sækjast eftir að leiða lista flokksins í komandi kosningum og síðustu vikur hefur Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður verið að íhuga slíkt hið sama. Guðlaugur Þór gaf hins vegar út í morgun að svo yrði ekki og að hann myndi styðja Hildi sem oddvita næði hún kjöri. Framboðsfrestur rann út í hádeginu og var rætt við Albert Guðmundsson formann Varðar, fulltrúafélag Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, í hádegisfréttum Bylgjunnar. „Eins og staðan er akkúrat núna lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist. Nú tekur yfirkjörstjórn við og mun fara yfir málin og ganga úr skugga um hvort fleiri framboð hafi borist. Það þarf að fara yfir öll pósthólf og grandskoða málið. Í kjölfarið taka framboðin fyrir og úrskurða um lögmæti þeirra og mun gefa út endanlegan úrskurð um það í dag,“ sagði Albert í hádeginu. Í nóvember var ákveðið á fundi Varðar að fara í leiðtogaprófkjör fyrir sveitarstjórnarkosningarnar en að kjörnefnd myndi stilla upp í önnur sæti listans. Nú lítur út fyrir að ekkert verði af fyrirhuguðu prófkjöri þann 24. janúar. „Ef svo færi að hún [Hildur Björnsdóttir] yrði ein í framboði þá væri útséð að það verði ekki kosningar þann 24. janúar. Það rann út framboðsfrestur í kjörnefnd á hádegi og við munum ennþá þurfa að ganga til kosninga um það og skipa þá kjörnefnd. Sú nefnd tekur svo við og skipar listann í kjölfarið,“ sagði Albert í viðtali í hádeginu. Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Mest lesið Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Innlent Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut Innlent „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Innlent Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Innlent „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Innlent Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Innlent Segir þörf á samtali um „meintan“ yfirráðarétt Dana Erlent Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Innlent Huldumaður hagnaðist verulega á árásinni á Venesúela Erlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir „Lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist“ Tilkynnir um ráðherraskipan á föstudag Guðmundur Árni vill áfram leiða Samfylkingu í Hafnarfirði Ingibjörg og Eiríkur taka embætti dómara við Landsrétt Framboðsmál að skýrast hjá Sjálfstæðisfólki „Við Guðlaugur Þór erum góðir vinir“ Segir Viðreisn harðsnúnasta sérhagsmunagæsluflokk seinni tíma Ragnhildur Alda vill halda öðru sætinu Mannleg mistök þegar starfsmenn Reykjanesbæjar tæmdu geymslur íbúa Kosningasigurinn kostaði Samfylkinguna hátt í hundrað milljónir Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Guðlaugur fer ekki fram í Reykjavík Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Reynslan hafi breytt sér úr ungum hægrimanni í klassískan krata Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Guðlaugur tilkynnir ákvörðun sína fyrir hádegi „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Tveir handteknir fyrir brot á skotvopnalögum Býst við fleiri hlýjum árum og hitametum „Loksins ljós við enda ganganna“ Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Atlantshafsbandalagið gæti aldrei orðið samt Sprengdu upp klósett í grunnskóla Fagna brotthvarfi Maduro og Grænlendingar óttast framhaldið Ein brenna í Reykjavík Þyrlan og björgunarsveit kölluð út vegna leka í fiskibát Slökkvilið og björgunarsveit komu álft í klandri til bjargar Óvíst hvort hægt verði að endurheimta jarðneskar leifar Kjartans Sjá meira