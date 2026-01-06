Jón Kaldal, talsmaður Íslenska náttúruverndarsjóðsins, biðlar til Ingu Sæland, formanns Flokks fólksins, að grípa í taumana og stöðva þau áform sem birtast í frumvarpi Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra.
Jón ritar harðorða grein á Vísi þar sem hann vitnar í frumvarp til laga um lagareldi sem Hanna Katrín lagði fram til samráðs seint í desember:
„Rekstrarleyfishafi skal greiða árlegt umhverfisgjald vegna affalla í sjókvíaeldi.“
Þetta þýðir á venjulegri íslensku að fyrirtæki sem stundar sjókvíaeldi á laxi skuli greiða árlega gjald fyrir laxana sem það lætur drepast í kvíum sínum.
„Í drögum Hönnu Katrínar er hvergi nefnt að fyrirtæki sem fara svo illa með eldisdýrin sín að þau drepast í stórum stíl muni missi leyfi til að ala dýr. Þau skulu hins vegar greiða gjald fyrir það í ríkissjóð,“ ritar Jón háðskur í texta sínum.
Hann gagnrýnir harðlega hina pólitísku sýn sem birtist í þessum drögum Hönnu Katrínar en þau gera … „Viðreisn ekki aðeins að harðsnúnasta stóriðju- og sérhagsmunagæsluflokki seinni tíma heldur fer líka af hörku gegn sjónarmiðum kjósenda Viðreisnar og hinna flokkanna í ríkisstjórn landsins.“
Jón er orðinn harla vondaufur um að þessi mál verði tekin þeim tökum sem hann telur eðlileg og reyndar meirihluti almennings samkvæmt skoðanakönnunum. „Samstarfsflokkar Viðreisnar hljóta að taka í taumana. Vonandi eiga málleysingjarnir áfram traust skjól hjá Ingu Sæland. Það dýraníð á iðnaðarskala sem Hanna Katrín boðar má ekki verða að lögum.“