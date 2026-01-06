Golfkúlan hafnaði í höfði forsætisráðherra Jakob Bjarnar skrifar 6. janúar 2026 11:23 Atvikið leið eins og í hægri endursýningu, þegar golfkúla Sigurðar Kára leið um loftin blá og hafnaði í höfði Bjarna Benediktssonar. vísir/vilhelm Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður lenti í því óláni að slá golfkúlu sem hafnaði í höfði Bjarna Benediktssonar, þá forsætisráðherra þjóðarinnar. „Já, 56 gráðurnar sviku,“ segir Sigurður Kári í samtali við Vísi. „En Bjarni var með húfu og fór ekki illa út úr þessu. Enginn slasaðist og það var nú bara hlegið að þessu eftir á.“ Sigurður Kári var gestur í Seinni níu, hlaðvarpi um golf sem þeir Jón Júlíus Karlsson og Logi Bergmann Eiðsson hafa umsjá með. Þar lýsti hann meðal annars þessu atviki sem einu því eftirminnilegasta á ferlinum. Sigurður Kári hefur leikið golf lengi og er með rúmlega tíu í forgjöf. Að slá kúlu sinni í einhvern er einhver mesta martröð sem nokkur kylfingur getur lent í. Að sá sem fyrir verður sé svo sjálfur forsætisráðherra þjóðarinnar sé sá sem fyrir verður eykur þá skelfingu sem því nemur. Atvikið, sem var á þeim tíma sem Bjarni gegndi forsætisráðherraembættinu 2024, gerðist í Eyjum og fyrir þá sem ekki þekkja til þar þá slá menn yfir klett í átt að flöt. „Ég lyfti honum fullhátt. Og meðan boltinn er í loftinu vill ekki betur til en að forsætisráðherra þjóðarinnar birtist, kom fyrir hornið og boltinn lendir í höfði hans.“ Atvikið átti sér stað í móti sem ákveðinn hópur stendur, samkvæmt því sem fram kemur í Seinni níu, en Logi gat ekki stillt sig um að benda á að Bjarni væri stór maður með stóran haus. Og þeir stilla viðburðinum upp sem svo að Sigurður hafi sýnt Bjarna banatilræði. En boltinn, sem sleginn var með sand wedge, var ekki á mikilli ferð. Það breytir hins vegar ekki því að blóðið í Sigurði Kára hætti að renna þetta augnablik sem leið eins og í hægri endursýningu; meðan boltinn var í loftinu og ljóst í hvað stefndi. Þeir félagar gerðu þetta svo upp í klúbbhúsinu yfir einum bjór. Golf Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar (2024) Samfélagsmiðlar Hlaðvörp Mest lesið Við þurfum að ræða Sydney Sweeney Gagnrýni Barnabarn Íþróttaálfsins á leiðinni Lífið Fannst látinn á fjöllum degi eftir afmælisdaginn Lífið Scary Movie-stjarna látin Lífið Íslenski Johnny Cash á rúntinum með Bítinu Lífið Golfkúlan hafnaði í höfði forsætisráðherra Lífið Stjörnulífið: „Ekkert nýársheit í ár því það sem ég er að gera virkar greinilega“ Lífið Víkingar fengu son í jólagjöf Lífið Eldgosið sem lýsti upp næturhiminninn og lamaði Evrópu Lífið Kraftaverkaaðgerð batt enda á fimm ár af sársauka Lífið Fleiri fréttir Golfkúlan hafnaði í höfði forsætisráðherra Barnabarn Íþróttaálfsins á leiðinni Íslenski Johnny Cash á rúntinum með Bítinu Scary Movie-stjarna látin Óútskýrð ráðgáta í Havana endurvakti fjandskap Kúbu og Bandaríkjanna Víkingar fengu son í jólagjöf Fannst látinn á fjöllum degi eftir afmælisdaginn Stjörnulífið: „Ekkert nýársheit í ár því það sem ég er að gera virkar greinilega“ „Á bak við fíkn er alltaf áfallasaga“ Nyrsta barn ársins fæddist fyrsta dag ársins Kraftaverkaaðgerð batt enda á fimm ár af sársauka Eldgosið sem lýsti upp næturhiminninn og lamaði Evrópu Þarf alltaf „eitthvað til að kjamsa á“ daginn eftir skaup Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Heyra ekkert í Harry og Meghan Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Dóttir Tommy Lee Jones fannst látin Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Króli og Birta eignuðust lítinn prins Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Opnar sig um augnlokaaðgerðina Blö byrjar árið á bingói Isiah Whitlock Jr. látinn Þetta fengu ráðherrarnir gefins Sautján ára Glúmur leigði bíl og leitaði Bardot á frönsku rivíerunni Illugi Jökuls gómaði rottuunga eftir klukkutíma eltingaleik Clooney orðinn franskur Sjá meira