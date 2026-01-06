Lífið

Golfkúlan hafnaði í höfði for­sætis­ráð­herra

Jakob Bjarnar skrifar
Atvikið leið eins og í hægri endursýningu, þegar golfkúla Sigurðar Kára leið um loftin blá og hafnaði í höfði Bjarna Benediktssonar.
Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður lenti í því óláni að slá golfkúlu sem hafnaði í höfði Bjarna Benediktssonar, þá forsætisráðherra þjóðarinnar.

„Já, 56 gráðurnar sviku,“ segir Sigurður Kári í samtali við Vísi. „En Bjarni var með húfu og fór ekki illa út úr þessu. Enginn slasaðist og það var nú bara hlegið að þessu eftir á.“

Sigurður Kári var gestur í Seinni níu, hlaðvarpi um golf sem þeir Jón Júlíus Karlsson og Logi Bergmann Eiðsson hafa umsjá með. Þar lýsti hann meðal annars þessu atviki sem einu því eftirminnilegasta á ferlinum. Sigurður Kári hefur leikið golf lengi og er með rúmlega tíu í forgjöf.

Að slá kúlu sinni í einhvern er einhver mesta martröð sem nokkur kylfingur getur lent í. Að sá sem fyrir verður sé svo sjálfur forsætisráðherra þjóðarinnar sé sá sem fyrir verður eykur þá skelfingu sem því nemur.

Atvikið, sem var á þeim tíma sem Bjarni gegndi forsætisráðherraembættinu 2024, gerðist í Eyjum og fyrir þá sem ekki þekkja til þar þá slá menn yfir klett í átt að flöt.

„Ég lyfti honum fullhátt. Og meðan boltinn er í loftinu vill ekki betur til en að forsætisráðherra þjóðarinnar birtist, kom fyrir hornið og boltinn lendir í höfði hans.“

Atvikið átti sér stað í móti sem ákveðinn hópur stendur, samkvæmt því sem fram kemur í Seinni níu, en Logi gat ekki stillt sig um að benda á að Bjarni væri stór maður með stóran haus. Og þeir stilla viðburðinum upp sem svo að Sigurður hafi sýnt Bjarna banatilræði. 

En boltinn, sem sleginn var með sand wedge, var ekki á mikilli ferð. Það breytir hins vegar ekki því að blóðið í Sigurði Kára hætti að renna þetta augnablik sem leið eins og í hægri endursýningu; meðan boltinn var í loftinu og ljóst í hvað stefndi. Þeir félagar gerðu þetta svo upp í klúbbhúsinu yfir einum bjór.

